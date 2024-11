"Está harta de ellos": Ángela Aguilar estaría distanciada de su familia por problemas económicos

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, estaría harta de su familia Aguilar y todo sería desencadenado por las finanzas además de que no le gusta que tengan el control de sus finanzas, así lo aseguró una fuente cercana a la familia al conceder una entrevista televisiva.

El programa Chisme No Like conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani presentó una entrevista a un empleado de la famosa familia el cual señaló que desde que la cantante se casó con Christian Nodal ya no va tan seguido como antes a casa de sus padres y que presuntamente todo sería ocasionado por el dinero.

"Está harta de ellos", aseguró el empleado.

Las ganancias de Ángela Aguilar serían administradas por su familia Foto: Instagram pepeaguilar_oficial

Debido a que la familia Aguilar conformada por Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez y sus hijos Leonardo y Aneliz así como Ángela Aguilar enfrentarían una fuerte crisis económica desde hace tiempo. El empleado señaló que la única que generaba buenos ingresos en la familia era Ángela Aguilar y que ahora que se casó la familia estaba un poco preocupada.

"Le dan poquito y ellos se quedan con todo", acusó el colaborador.

Ángela Aguilar visitaba a su familia todas las mañanas y ahora mantiene su distancia, asegura empleado

Relató que quien se encarga de las finanzas es la mamá Aneliz y su hermana Lía, pero que todas las ganancias de Ángela Aguilar las administra su madre y que a ella solo le dan una parte mínima para ir de shopping que quien realmente la mantiene es su esposo Christian Nodal, que él es muy generoso con ella.

Recordó que la interprete de "Qué Agonía" antes "iba a la casa todas las mañanas" pero que ahora ya no va casi y que estaría harta presuntamente porque le manejan el dinero y adelantó que un día se va a hartar de que no puede tener el control de sus finanzas.

Empleado de familia Aguilar revela que trataban muy mal a Emiliano

Además reveló que a Emiliano lo trataban muy mal cuando iba a visitarlos "lo trataron bien gacho", detalló el colaborador quien aún trabaja para la familia. Emiliano ha reconocido públicamente que no tiene una relación muy cercana con sus hermanos y que no ha recibido el apoyo de su padre.

