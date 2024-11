“Prefiero ser fiel a mi mismo y aceptar que no soy un chaval de 18 años”: Alex Ubago presenta ‘Galerna’, su nuevo disco

Alex Ubago sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Galerna’. Un disco que para él marca el inicio de “una nueva era” en su carrera artística y con el cual experimenta con los sonidos de sus canciones.

En entrevista para El Heraldo de México, el cantante español nos habló sobre cómo el concepto de su nuevo álbum se relaciona con los cambios musicales que experimentó mientras se mantenía fiel a su estilo.

‘Galerna’ no solo es el nombre de su nuevo disco, sino también hace referencia a un fenómeno climatológico relacionado con el cambio brusco de temperatura; habitualmente ocurre en la costa del Mar Cantábrico durante los días calurosos y desencadena fuertes rachas de viento, lluvia y fuertes oleajes.

Con una sonrisa de oreja a oreja Alex Ubago explica que su Galerna es una metáfora de lo que se puede encontrar en su nueva música; pues mientras una parte del disco atraviesa por una nueva propuesta sonora, la otra mitad se mantiene fiel a las baladas que ya le conocemos.

Es por eso que ‘Galerna’ es el conjunto de lo que para el músico son las 10 mejores canciones que ha escrito durante los últimos años. Elegirlas fue un proceso complicado pues tuvo que escoger entre cientos de canciones suyas que también consideraba buenas.

Alex nos contó del proceso de creación musical y confesó que más que una experiencia propia, muchas veces escribe dejándose llevar por la canción y por lo que quiere expresar. Y aunque está consciente de que tiene que adaptarse a la industria musical actual, para él es importante nunca dejar su esencia.

“La verdad es que yo prefiero ser fiel a mí mismo y bueno, aceptar que no soy un chaval de 18 años. Pertenezco a otra generación, me gusta escribir las canciones de otra manera y también trato de aceptar las reglas del juego”, confiesa Alex Ubago.

Pero gran parte de las veces, el cantante español no toma en cuenta las reglas del exterior para escribir y hacer música. Con más de 20 años de trayectoria musical, Alex Ubago ya sabe qué es lo que le gusta a sus fans y qué es lo que aprecian de su música, y aunque no piensa siempre en ellos cuando crea canciones, su intención es que siempre se emocionen con sus creaciones.

“Yo no escribo canciones para mis fans, escribo canciones para mí y en consecuencia sentir que puedo emocionar a otras personas. Y sí me gusta a mí y me emociona a mí, es posible que puedas emocionar a otras personas.”