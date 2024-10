Lisa Marie Presley congeló el cadáver de su propio hijo durante dos meses

Una tétrica confesión fue realizada por Lisa Marie Presley en sus memorias, al señalar que durante dos meses mantuvo bajo congelación el cadáver de su hijo, Benjamin Keough, antes de decidir dónde iba a enterrarlo.

El macabro testimonio consta en las páginas de From Here to the Great Unknown, el libro de memorias de Lisa Marie Presley que completó su hija Riley, tras la muerte de la heredera de Elvis Presley, en 2023.

Según el texto, Lisa Marie se encontraba muy consternada por la muerte de su hijo, lo que la llevó a una gran depresión por lo que no tenía claridad sobre cómo despedirse de su vástago, así que decidió mantenerlo bajo congelación.

“Pienso que decidir mantener el cadáver de su hijo de esta manera aterrorizaría a casi cualquier persona, pero no a mí”, destacó la también exesposa de Michael Jackson en su autobiografía.

¿De qué murió el nieto de Elvis Presley?

Heredero de una de las dinastías artísticas más importantes del mundo, Benjamin Keough batalló durante los 27 años que estuvo con vida con depresiones crónicas y adicciones, las cuales lastraron su existencia.

De acuerdo con informes policiales, Keough decidió suicidarse en 2020, luego de tomar grandes cantidades de alcohol y drogas y discutir con su entonces pareja sentimental, Diana J. Pinto, disparándose en el pecho al interior de una casa que la familia tenía en la localidad de Calabasas, California.

Un duro proceso de despedida

Aprovechando que la ley en California no obliga a la inhumación inmediata de los cadáveres, Lisa Marie Presley decidió mantener el cuerpo de su hijo a una temperatura adecuada para que no se deteriorara.

Luego de un par de meses de reflexión, su hija Riley le compartió la idea de hacerse tatuar el nombre del fallecido en correspondencia con un par de tatuajes que él tenía: el de su hermana en el hombro y el de su madre en la mano.

Benjamin fue el único hijo varón que tuvo Lisa Marie. Foto: Instagram / Lisa Marie Presley

Al terminar los tatuajes, tanto Lisa Marie como Riley sintieron que era hora de dejar ir a su familiar, por lo que organizaron un fastuoso funeral en Malibú, con la presencia del autor Deepak Chopra como maestro de ceremonias, antes de enterrarlo en Graceland, al lado de su abuelo.

Tres años más tarde, esa misma tierra recibiría los restos mortales de Lisa Marie, quien murió en 2023 a los 54 años de edad a causa de un paro cardíaco y tras nunca superar la muerte de su hijo primogénito.

Sigue leyendo:

Así se vería Michael Jackson a sus 65 años, según la Inteligencia Artificial

Elvis Presley fue cancelado en México a mitad de los 50 y el gobierno prohibió su música por este fuerte motivo

Las 3 razones por el que el matrimonio de Michael Jackson y Lisa Marie Presley fracasó