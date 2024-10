Sabine Moussier: revelan que la actriz está enferma, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?

En las últimas semanas el nombre de la villana de telenovelas, Sabine Moussier ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo, sobre todo después de ausentarse en las últimas dos transmisiones de "La Casa de los Famosos México", donde fue una de las participantes.

En la Final y el reencuentro de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", Sabine Moussier fue la gran ausente, generando especulaciones sobre el verdadero motivo que le han impedido presentarse en los foros de televisión. Poco a poco han salido a la luz las razones de su ausencia.

La actriz se ausentó en las semanas finales del reality show. Foto: La Casa de los Famosos México

Revelan que Sabine Moussier está enferma

El pasado domingo 6 de octubre "La Casa de los Famosos México" tuvo un programa especial del reencuentro de los participantes. Los únicos ausentes fueron Adrián Marcelo, quien abandonó la competencia, y la actriz de telenovelas, Sabine Moussier.

Al momento de ganar el premio a "La mejor actuación" de "La Casa de los Famosos México" los habitantes coincidieron en que la ganadora era Sabine Moussier, sin embargo la actriz no pudo recoger su premio. Galilea Montijo reveló los motivos de la ausencia de la también modelo.

En este sentido la conductora de "La Casa de los Famosos México", Galilea Montijo contó que Sabine Moussier estaba enferma y le deseó una pronta recuperación, sin embargo no brindó más detalles sobre el actual estado de salud de la villana de telenovelas.

"Le mandamos un beso, está enfermita. Te queremos Sabine, recupérate pronto", le dijo Galilea Montijo a Sabine.

¿Qué enfermedad tiene Sabine Moussier?

Como te comentamos anteriormente Sabine Moussier preocupó a todos por su ausencia en las últimas transmisiones de "La Casa de los Famosos México". Galilea Montijo, conductora del programa, detalló que se debe a un problema de salud, sin embargo no brindó más detalles al respecto.

En sus redes sociales la protagonista se telenovelas como "El privilegio de amar", "La madrastra" y "Las tontas no van al cielo" no ha brindado más información al respecto, pero se encuentra compartiendo contenido de sus futuros proyectos, lo que hace suponer que su enfermedad no es nada grave.

Sigue leyendo:

Le impiden a Gala Montes responder pregunta sobre su mamá, así fue el incómodo momento: VIDEO