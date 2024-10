Es considerada la mejor película de brujería, la encuentras en Prime Video y mandó a su protagonista a terapia después de grabarla

La esperada "spooky season" ha llegado y es que con el frío otoñal se antoja quedarse en casa para hacer un maratón con películas de terror, esas que te hielan la sangre y te impiden levantarte al baño en medio de la noche. Y entre el catálogo infinito que ofrecen plataformas como Amazon Prime Video, se encuentra un remake que se ha consolidado como un pilar en el cine de terror sobrenatural, acercando a las nuevas generaciones a una historia vista por primera vez en 1977 y que ha quedado grabada en la mente de quienes presenciaron su estreno.

Así es, me refiero a "Suspiria" (2018); dirigida por Luca Guadagnino, esta cinta se ha convertido en una película destacada en el género de terror, en particular por su fascinante representación de la brujería. Y es que a pesar de estar basada en la versión original de los 70, ésta no es la típica "nueva versión" de aquel clásico dirigido por Dario Argento, sino que aquí se reinventa la historia con una atmósfera profundamente inquietante y espeluznante, sumergiendo a las y los espectadores en un mundo siniestro donde las brujas gobiernan a través del arte de la danza.

Para quienes aprecian el terror de ritmo lento con un rico simbolismo e imágenes impactantes, "Suspiria" es una experiencia inolvidable que traspasa los límites del género. Y es que puede que no sea para todas las personas debido a su naturaleza gráfica y complejidad psicológica, pero para las y los fans de la brujería y el terror profundamente inquietante, es una película absolutamente imprescindible.

A pesar de ser una película que genera opiniones polarizadoras entre los críticos, "Suspiria" es alabada por muchos como una de las mejores películas de brujería de la última década.

Fotografía: Captura de pantalla/Prime Video.

¿De qué trata "Suspiria" de Luca Guadagnino?

Como se mencionó anteriormente, esta versión de "Suspiria" se encuentra dirigida por Luca Guadagnino y es una película de terror sobrenatural ambientada en el Berlín de finales de los años 70. La historia sigue a Susie Bannion (Dakota Johnson), una joven bailarina estadounidense que se une a la prestigiosa Academia de Danza Markos. Pero a medida que se sumerge en el riguroso entrenamiento de la academia bajo la guía de la enigmática Madame Blanc (Tilda Swinton), comienza a descubrir secretos inquietantes sobre la institución.

En medio de la inestabilidad política en Berlín, el ascenso de Susie dentro de la academia coincide con extrañas desapariciones y sucesos cada vez más aterradores. Su amiga Sara (Mia Goth) y un psicoterapeuta preocupado, el Dr. Josef Klemperer, también se involucran en la investigación de los siniestros fundamentos de la academia. Por otra parte, la película combina elementos de horror corporal y terror psicológico, utilizando la danza moderna como una fuerza tanto artística como sobrenatural.

De la misma forma, "Suspiria" profundiza en temas de poder, control y transformación, culminando en un final visual y emocionalmente intenso que confronta al público con la verdadera naturaleza del poder que un aquelarre puede tener, por lo que la película es conocida por su tensión atmosférica, imágenes inquietantes y exploración de la mística femenina.

La interpretación de Johnson de Susie es a la vez cautivadora y desconcertante, ya que profundiza en un personaje que experimenta una profunda transformación, tanto física como emocional.

Fotografía: Captura de pantalla/Prime Video.

Pero lo que hace que "Suspiria" sea verdaderamente única es la forma en que entrelaza el horror con el arte, la política y la psicología, pues la cinta se desarrolla en el contexto de los disturbios políticos en Berlín durante el otoño alemán, lo que agrega una capa de contexto histórico que enriquece su narrativa ya compleja.

De la misma forma, el costo psicológico de la película también se sintió fuera de la pantalla ya que Dakota Johnson admitió en entrevistas que la experiencia de filmar "Suspiria" fue tan intensa que la envió a terapia después; igualmente describió cómo interpretar a Susie, un personaje sometido a extremos psicológicos y físicos, la afectó profundamente emocionalmente por lo que tuvo que buscar ayuda para desprenderse del personaje.

Por otra parte, la actuación de Tilda Swinton también es un punto culminante, pues desempeña múltiples papeles en la película, incluido el de la enigmática y estricta Madame Blanc, la coreógrafa principal de la academia e incluso se caracteriza del Dr. Josef Klemperer, el anciano psicoterapeuta. Esta actuación que cambia de género solo se suma a la atmósfera inquietante y sobrenatural de la película.

No solo es visualmente impactante, sino que también profundiza en temas de poder femenino, sacrificio y transformación, que han resonado tanto entre el público como entre las y los aficionados al terror.

Fotografía: Captura de pantalla/Prime Video.

Finalmente, las secuencias de baile hipnóticas y perturbadoras de la película, coreografiadas por Damien Jalet, son fundamentales para su representación de la brujería y es que la danza se utiliza no solo como una forma de arte, sino como un hechizo literal que manipula el mundo físico. La combinación de coreografía, horror corporal y terror psicológico hace de "Suspiria" una obra maestra del cine de terror moderno.

La película que mandó a Dakota Johnson a terapia

Sigue leyendo:

Está en Netflix: Esta es la mejor película coreana de zombies para ver en octubre

Perturbadora y "asquerosa", la película de Netflix que muestra lo peor del ser humano