Agustín Fernández disfruta sin miedo y volvería a entrar a un reality como "La Casa de los Famosos"

El actor y modelo argentino Agustín Fernández, quien se ha ganado su lugar dentro de la escena del entretenimiento mexicano debido a su increíble habilidad para adaptarse a los formatos de los diversos programas en los que ha participado, se convirtió en uno de los ex integrantes más destacados de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México al ser el último participante del polémico “Cuarto tierra” en ser eliminado.

El también influencer, quien por más de 10 años ha adoptado México como su hogar, durante su estadía en la casa más famosa de México, dio una muestra de resiliencia y perseverancia para mantenerse como el único sobreviviente de su equipo en el reality, mismas cualidades que le han abierto las puertas del éxito en su carrera dentro del entretenimiento.

Agustín fue el cuarto habitante en ser revelado para formar parte de la segunda edición del popular programa, el argentino recordó su estancia en el show.

"Me lleve bien con todos los integrantes, nunca me peleé con nadie, no hice enemigos, siento que me lleve bien con todos y en la recta final me relajé, estaba más inspirado, gané tres pruebas de líder seguidas, eso me ayudó a llegar al final".

Y agregó:

"Es muy loca la experiencia, después de tantos días se te olvida que te observan todo el tiempo o quizás piensas que porque toda la casa hablando no te van a escuchar, es parte del show, es un experimento divertido e innovador".

Acerca de volverse protagonista, junto a la mayoría de las participantes femeninas de la segunda temporada, de escenas de amor y celos en las “Noches de cine”, una de las principales dinámicas del programa, Fernández compartió.

"Salí en todas las proyecciones que hubo, aunque qué vergüenza, hice de todo en la casa, tenía que pasarla bien, hubo momentos complicados, pero me llevo lo lindo siempre".

Respecto al mayor desafío con el que se topó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el modelo aseguró, "fue el encierro, la incomunicación, a veces me volvía loco, tenía sensaciones que nunca había tenido, porque nunca estuve encerrado tanto tiempo con desconocidos que se hacen tus amigos, no sabés quién es bueno, quién es malo, es un juego muy difícil".

Sobre su experiencia al sobrellevar el encierro y el distanciamiento social, Agustín expresó.

"He formado una especie de coraza para no extrañar y no volverme tan vulnerable ante la distancia, ahora trato de valorar más mi vida cotidiana, extrañe a mucha gente, a veces la vida es tan apresurada que no nos damos cuenta, dentro me replantee demasiadas cosas".

Y añadió, "Mario me contó, sobre cuando perdió a sus padres, me aconsejo amarlos y quererlos en vida, no extrañarlos cuando mueran y que tenemos que aprovechar el tener a nuestros familiares vivos, disfrutarlos, me sensibilizó mucho cuando me lo dijo Mayito, me quedo con esa gran frase".

Acerca de reintegrarse a su nueva realidad después de nueve semanas de aislamiento dentro del reality, Fernández señaló.

"Es muy raro salir al mundo, parece que ya no se usar el teléfono, empecé a tocar a las personas para darme cuenta de nuevo que son de verdad, abrazaba a todo el mundo, es un choque salir después de tanto tiempo encerrado, es una experiencia que te llevas hasta la tumba".

Y agregó, "dentro extrañas y valoras las cosas, tenemos que vivir más, vivimos muy apresurados en el día a día, el trabajo, el gimnasio, un evento y nos perdemos lo importante de la vida, que está en otro lado, ese mensaje es el que me quedó para mí vida".

Sobre participar nuevamente en un reality de competencia como La Casa de los Famosos México, Agustín Fernández finalizó.

"Volvería a hacerlo, disfruto todos los realities, si hay alguno de algo que no sé hacer, me lo aviento igual, gozo salir de mi zona de confort, en la vida hay que hacer todo, no hay que tenerle miedo a nada, disfruté todas las etapas, no me quedé con ganas de hacer nada y que venga lo que tenga que venir, le pondré pecho y nos divertiremos".

