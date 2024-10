David Shore lucha por el trabajo de los guionistas

Cádiz, España.- Conocido por crear éxitos como “House” o “The Good Doctor”, David Shore considera que ni en Estados Unidos se valora el trabajo de los guionistas, de ahí que la huelga del año pasado duró cinco meses, y asegura que seguirá luchando junto al sindicato Writers Guild of America (WGA) una y otra vez para mejorar su situación.

“Quiero luchar por los escritores en la industria, no nos valoran tanto como deberían, estuve en el comité de negociación y estoy orgulloso de haber formado parte de este momento. No estoy seguro de qué pasará mañana, pero cualquier cosa que sea buena para los guionistas, me sumaré”, afirmó a El Heraldo de México.

Aunque la huelga llegó a su fin en septiembre pasado, sabe que sus colegas a menudo se enfrentan a organizaciones muy poderosas: “son grandes empresas y están más organizadas, incluso si no lo están, pero tenemos historias poderosas que contar y hay que asegurarnos que no abusen de nuestro trabajo”.

Shore asistió a la segunda edición del South International Series Festival, en Cádiz, España, donde recibió el International SISF Member Award en el Palacio del Congreso, como un reconocimiento a sus 30 años de carrera, premio que agradeció y se disculpó por no hablar español.

Es increíble y una de las cosas realmente extrañas y maravillosas de hacer un programa tan exitoso, pero cuando escribes no piensas en eso, sólo es contar algo que para ti es único, después te das cuenta que a la gente de España le gusta y es genial”, mencionó.

Sobre contar historias con personajes como ‘Dr. House’, señaló que su deseo es hacer reflexionar a la gente sobre qué es lo correcto, en qué y cómo se debe actuar ante cualquier situación, pero sin predicar, sólo dejando el mensaje para quien quiera recibirlo.

“Es crear un desafío para las personas, ver cómo responden ante sí. hacer lo correcto o lo incorrecto, y nunca es tan simple. Esas son también las áreas grises y son fascinantes… Mi objetivo es hacer que la gente piense un poco más y que se sienta incómoda con lo que creen que es verdad”, agregó.

Considera que el éxito de las series médicas radica en que la muerte es algo inevitable a la que todo el mundo llegará, entonces lo ve como una “fórmula muy simple, cuando haces que alguien se preocupe por un ser humano y luego dices que esta persona puede estar muriendo. La gente va a prestar atención, pero amará e incluso enseñará más a la gente”.

Shore también escribió para “La Ley y el Orden”, la cual tiene claro que la cantidad de información que se maneja sobre el proceso legal, el derecho y la medicina en la televisión es relevante para otros, por eso siente una responsabilidad de ser honestos.

Para él es importante trabajar en historias locales humanas.

Aún no tiene su próximo proyecto, pero aseguró que jamás piensa en el éxito que puede tener.

Piensa que el que un proyecto tenga más o menos temporadas tampoco lo hace bueno.

15 trabajos ha producido.

22 proyectos tiene como guionista.

