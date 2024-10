Santa Fe Klan sufre aparatoso accidente, el autobús en el que viajaba se quedó sin frenos: VIDEO

Santa Fe Klan vivió momentos de angustia al sufrir un aparatoso accidente en el autobús en el que viajaba con su equipo de trabajo. Todo ocurrió debido a que el vehículo estaba estacionado en una pendiente pronunciada y no soportó el peso, esto provocó que se quedara sin frenos y se fuera calle abajo a toda velocidad llevándose una camioneta a su paso y hasta impactar con una barda.

Los hechos ocurrieron este lunes 28 de octubre, el intérprete de "Te iré a buscar" contrató un turibús con el que tenía la intención de recorrer el centro de Guanajuato para invitar a sus fanáticos al concierto gratuito que daría a las 19:00 horas en a Plaza de Toros de la entidad en honor a San Judas Tadeo junto a otros artistas como Los Acosta, THR Cru2, Under Side 821, Remik González y Sonido La Cumbia.

En el clip compartido por el cantante en sus redes sociales, se observa el instante en el que el autobús comienza a moverse lentamente generando pánico entre quienes estaba a bordo, incluyendo a Santa Fe Klan. En cuestión de segundos el vehículo tomó fuerza y las personas que estaba en la calle se abrieron paso entre gritos, pues además a su pasó arrasó con otra camioneta hasta que se detuvo impactándose en una barda.

Santa Fe Klan sufre aparatoso accidente, el autobús en el que viajaba se quedó sin frenos. Foto: IG @santa_fe_klan_473

¿Cuál es el estado de salud de Santa Fe Klan?

Tanto Ángel Jair Quezada, como es el nombre de pila del cantante, como su equipo de trabajo y las personas que estaba en la calle resultaron ilesos y todo quedó en daños materiales. Sin embargo, el recorrido que realizaría por el centro de Guanajuato fue cancelado y horas después decidió llegar directamente el lugar en el que se realizaría el concierto.

Fiel a su estilo, tras el accidente Santa Fe Klan tomó con humor con lo ocurrido e intentó terminar con la tensión y el temor entre quienes estaba en el lugar realizando bromas. Además, compartió el video acompañado de una canción que evitó el pánico entre sus seguidores.

“Mero se nos va con ‘El Quico’ y ‘El Botas’”, “Al menos esta bien mi ídolo”, “Ángel: Quico y Botas, ¡ahí les voy!”, “El letrero del autobús: Bienvenidos”, “El del pan, no sabia si soltar la charola o correr más fuerte”, “Una historia más que contar”, “Yo iba en el camión y se sintió bien feo”, “La mamá nunca soltó al milagrito”, “El de los panes: ¿pero sí me los van a comprar todos?”, “Lo bueno que el barrio nos respalda”, “Que bueno que había pan cerca, pa’l susto” y “Que bueno que no pasó a mayores”, fueron algunos de los comentarios.

