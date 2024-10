Esto cobra Maryfer Centeno por analizar tu firma, ¡es muy barato!

La grafóloga y especialista en personalidad, Maryfer Centeno, es bien conocida por sus polémicos comentarios sobre las reacciones de los famosos y gente en tendencia. Y a pesar de su fama, ella aún sigue haciendo pequeños trabajos como el análisis de la firma de cualquier persona que se lo solicite, lo que además es bastante económico.

Justamente la cuestión de lo que cobra por sus servicios de grafóloga le causó una extrañeza que varios compartieron junto con Maryfer, ya que en un video relató que no podía creer que la criticaran por cobrar barato. "Ya no sé ni qué pensar. Estaba viendo unos comentarios que me estaban criticando porque ‘Grafocafé’ les parece muy barato... ‘porque está en la Condesa debería ser más caro’. Ha sido mucho esfuerzo mantener el precio desde hace 12 años", lamentó.

Maryfer Centeno. Foto: Cuartosocuro

"Me estaban criticando porque cobro muy barato": Maryfer Centeno

La popular analista de personalidad tiene una cafetería, que promociona en sus redes sociales, en la que te ofrecen un café y el análisis de tu firma por sólo 199 pesos, lo cual ella asegura que realiza para que el costo sea accesible para sus clientes, a quienes en caso de que el análisis sea por Internet se les cobra 350 pesos.

Maryfer Centeno participa en diversos programas de televisión, radio e Internet, en donde no ha estado exenta de polémicas, como lo sucedido con Niurka, quien la llegó a confrontar verbalmente y la llamó "excesivamente mustia" durante una transmisión en La Saga, el programa de Adela Micha en línea.

Y además de participar en programas de televisión, Centeno también tiene una cafetería, en donde sus clientes pueden acudir para que les realice una consulta de su firma, aunque en el lugar hay otros grafólogos que de igual manera realizan dicho trabajo cuando ella no se encuentra en el sitio.

Maryfer Centeno. Foto: Cuartoscuro

¿Qué es la grafología, la materia en que es experta Maryfer Centeno?

Si bien la grafología no cuenta con un respaldo científico, hay diversas personas que la emplean como una técnica de análisis de la personalidad para tratar de entender ciertos rasgos de alguien a través de su escritura manuscrita. Y eso es lo que justamente volvió popular a Maryfer Centeno, quien ha analizado la firma de varios famosos, así como su manera de expresarse y moverse en situaciones públicas.

