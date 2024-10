Yeri Mua se encuentra una vez más en el ojo del huracán por sus explosivas declaraciones, mismas que esta vez podrían llevarla a perder su cuenta de TikTok. Y es que la influencer señaló que no puede realizar transmisiones en vivo en dicha plataforma, algo por lo que sus fans culparon a Melissa Navarro ya que fue una de las involucradas en la reciente polémica con la modelo.

La llamada “Bratz Jarocha” denunció a través de su cuenta de Instagram que no puede realizar transmisiones en vivo en TikTok debido a múltiples reportes, esto luego de que llamara “vividores” a la nueva generación de influencers y señalarlos de aprovecharse de sus fanáticos para ganar dinero fácil. Aunque no mencionó directamente a Melissa Navarro, fanáticos se la modelo veracruzana se lanzaron contra ella culpándola de lo que le ocurre a su cuenta.

Al respeto, Melissa Navarro compartió un clip en el que -aunque no menciona a la cantante- se deslinda de los supuestos reportes a la cuenta de Yeri Mua en TikTok y defiende a sus seguidores asegurando que ellos no realizan ese tipo de acciones: “No entiendo por qué la gente dice que yo mando (…) Que alguien quiere tumbar la cuenta y la reporta y luego luego los comentarios”.

Fans de Yeri Mua culpan a Melissa Navarro de querer “tumbar” a la influencer en TikTok. Foto: IG @yerimua

¿Qué dijo Yeri Mua sobre Melissa Navarro?

En días recientes, la intérprete de “Chupón” compartió un video en el que estalla contra la nueva generación de creadores de contenido y los señala de aprovecharse de sus fanáticos para ganar dinero fácil. La ex reina de belleza calificó de “vividores” a aquellos influencers que le piden “donaciones” a sus fans para obtener ingresos de esta manera y se defendió asegurando que ella desactivó esta opción en sus redes sociales.

Aunque no mencionó a ningún influencer directamente, internautas de inmediato señalaron a algunos que seguían la descripción de Yeri Mua. Entre ellos Melissa Navarro, Odalys Velasco y Roxy, a quienes otros youtubers como “La Venenito”, no dudaron defenderlas y arremetieron contra la también cantante de reguetón.

"Para que no se me ofendan, porque vi que todo el mundo se ofendió, pero le pusieron nombres a mis palabras y yo jamás mencioné a nadie", dijo más tarde Yeri Mua en otro de sus videos donde asegura no haberse referido a una persona en específico.

Yeri Mua señaló a algunos influencers de aprovecharse de sus seguidores para ganar "dinero fácil". Foto: IG @soymelissanavarro

