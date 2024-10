Gala Montes decepcionada de Sian Chiong, se niega a perdonarlo: “Tiene lo que se merece”

Contrario a lo que pensaban que ocurría, “La Casa de los Famosos México” afectó la popularidad y carrera de algunos participantes debido a que decepcionaron al público con su actitud y comportamiento. Entre ellos Sian Chiong, quien no ha dejado de pedir disculpas desde que fue eliminado y para ello también buscó a Gala Montes que tras saber lo que digo sobre ella no está dispuesta a perdonarlo.

Sian Chiong y Gala Montes trabajaron juntos en la telenovela “La mexicana y el güero” en 2021, aunque esto no impidió que creciera un fuerte rivalidad entre ellos durante el reality show. A su salida el también modelo enfrentó una realidad diferente a lo que esperaba, pues fue blanco de críticas debido a los comentarios que lanzó contra sus compañeras y fue señalado de tener un comportamiento inapropiado con algunas de ellas, como Gala Montes y Briggitte Bozzo.

A su salida, Gala Montes se ha enterado de todo lo que otros participantes decían sobre ella y los comentarios que recibió de Sian Chiong, a quien consideraba su amigo. Por ello, la actriz de “El señor de los cielos” dejó claro que no está dispuesta a perdonar al actor cubano pese a que éste la buscó para pedirle perdón por todo lo que había dicho y que ahora le costaría la fama que había logrado construir en México.

“Con eso no basta, no puedes andar pidiendo perdón. Lo adoraba, pero mi hermana me contó unas cosas… Me siento decepcionada porque decía ser mi amigo, me puedes llamar loca, me puedes decir lo que quieras, pero hablar del físico de las personas eso no, criticar cuerpos ajenos no está bien. Sí estoy molesta, creo que cada quien tiene lo que se merece, no basta con pedir perdón”, dijo Gala Montes en un encuentro con los medios retomado por Eden Dorantes en Youtube.

Entre lágrimas, Sian Chiong pide perdón a México por su comportamiento

Aunque el actor también le pidió perdón a Wendy Guevara y los fans por su actitud en “La Casa de los Famosos México”, esto no ha sido suficiente para detener las críticas en su contra. Ante esto, durante una dinámica con Cecilia Galliano y Mauricio Garza, Sian Chiong rompió en llanto y pidió perdón a México por lo ocurrido en el programa.

“Veo esto y digo, ¿en qué momento me perdí? Lo siento, México. Si acepté entrar fue porque pensaba que iba a poder seguir siendo yo, no me iba a perder nunca. Siempre he estado muy orgulloso de la educación que me dieron mis padres, de quién soy... y me perdí. Lo único que le pido al público es una disculpa y lo siento a todos los que les hice daño”, dijo el actor.

Además, pidió perdón a Gala Montes -que en ese momento continuaba en la competencia- y aseguró que se dejó llevar por el juego: “Una amistad muy linda, si algo que me ha dolido de acá es, aparte muchas cosas que hice, que me arrepiento mucho. Obvio fue un juego en el cual me dejé llevar por la competencia, por querer ganar y me perdí a mí mismo. Me siento muy mal por eso”.

Gala Montes decepcionada de Sian Chiong, se niega a perdonarlo. Foto: IG @sian_oficial

