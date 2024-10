Filtran las primeras imágenes de Nicolás Cage como Spider-Man Noir en su nueva serie: FOTOS

Nicolás Cage es una de las estrellas más longevas del cine actual, si bien está lejos de estar en su prime como cuando protagonizaba las mejores películas en la industria de Hollywood, es cierto que gracias a pequeños papeles se ha podido redimir en su carrera cinematográfica.

Así, en 2018 fue parte de la película de Spider-Man: Into the spider-verse, donde fue la voz de una de las variantes más importantes y divertidas, pues Spider-Man Noir es una de las variantes serias del personaje que gustó tanto que Sony decidió generar una serie solo al personaje.

Y es que a principios de año se anunció que Nicolás Cage sería el protagonista de esta versión, que si bien no es animada, sí que emociona a todos su fan, pues, significa que veremos a Nicolás Cage portar el manto de Spider-Man, al menos uno muy diferente en la vida real.

Por lo que si eres fan del personaje de Spider-Man Noir te dejamos todos los detalles más importantes de este nuevo proyecto para Sony y Amazon, pues la serie se estrenará en su servicio de streaming Amazon Prime Video como una serie exclusiva y que no tiene mucho que ver con los visto en las dos películas animadas de Spider-Man sobre el spider-verse.

¿Cuándo se estrena Spider-Man Noir con Nicolás Cage?

Fue en las redes sociales donde pudimos ver las primeras imágenes de Nicolás Cage como Spider-Noir, donde lo podemos ver con la increíble gabardina negra que utiliza Spider-Man en esta versión, tal vez por la preproducción será donde veamos al actor tomar el papel más serio y el color en blanco y negro como es el mundo de este arácnido.

Y es que este mundo es un Nueva York diferente, pues sucede en los años 30, siendo una de las versiones más importantes de Spider-Man, pues es un detective hecho a la antigua que a pesar de que tiene poderes, usa armas y recuerda a muchas películas de detectives donde se ven este tipo de temas.

Así luce Nicolás Cage como Spider-Man/Créditos: Especial

Fue así que el director de Amazon MGM hablaba sobre conseguir a Nicolas Cage, pues es un gran actor para hacer crecer el mundo de Spider-Man luego de los recientes hechos con las películas de Into the Spider Verse y Across the Spider Verse, películas que han sido éxitos en taquilla y con la crítica.

“Expandir el universo Marvel con Noir es una oportunidad única y especial y nos sentimos honrados de llevar esta serie a nuestros clientes globales de Prime Video. El extremadamente talentoso Nicolas Cage es una elección ideal para nuestro nuevo superhéroe y el exitoso equipo de producción con Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal y el increíble equipo de Sony están dedicados a expandir esta franquicia de la manera más auténtica.”, dijo en una entrevista.

Otra foto de Nicolás Cage en Spider-Man/Créditos: Especial

¿Quién es Spider-Man Noir?

Su primera aparición en los cómics fue en 2009, cuando Fabrice Sapolsky y Carmine Di Giandomenico con una serie en solitario, pues es un Peter Parker muy diferente, siendo que vive en la época de la gran depresión y obtiene sus poderes al recibir una mordida de una rala que estaba en una antigua estatua, su aparición más famosa es en la película de Spider-Man: into the spider verse de 2018.

