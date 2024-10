Belinda habla de su relación con Christian Nodal: usuarios compararon su caída en París con el mayor “bache” en su vida

“Ganando como siempre” es una de las frases más conocidas de Belinda y es la que mejor la define en este momento porque hizo un comentario que fascinó en redes sociales. Esto se debe a que la actriz y cantante reaccionó a un video en el que su caída en la Semana de la Moda de París es comparada con su Christian Nodal, quien es considerado un “bache”.

El generador de contenido Rubén Kuri realizó un video para hablar del debut de la actriz de “¿Quién lo mató?” y “Bienvenidos a Edén” en la Semana de la Moda de París que reunió a la crema y nata de esta industria. Además, el influencer que habla de moda y realeza destacó que la famosa se lució con cada uno de sus looks.

Asimismo, el amante de la moda cuestionó “por qué ver ‘Emily in París’ cuando podemos ver Belinda in París” y agregó que la versión de la intérprete de “Cactus” es la opción perfecta porque “está mucho mejor la historia, moraleja y moda”. Esto se debe a que la expareja de Christian Nodal portó looks que captaron la atención y provienen de marcas de lujo, como Nina Ricci y Versace.

Belinda volvió a causar revuelo por un comentario que hizo en redes sociales. Foto: Instagram Belinda.

Christian Nodal, el “bache” en la vida de Belinda

Tras hacer una recapitulación de los outfits con los que Belinda arrasó en la Semana de la Moda de París, Rubén Kuri destacó que la famosa “ganó como siempre” y lo puso de manifiesto tras su caída en la pasarela de L’oréal París porque no sólo se levantó y siguió desfilando, sino que lo hizo con estilo, seguridad y confianza.

“Fue su verdadera traición. Broma, amigos, jamás dudé de que ella se iba a parar y cerrar con esta gran actitud. Si se levantó de este bache (por Christian Nodal), nada más faltaba que una caidita le afectara”, externó el generador de contenido, quien comparó la caída -que en redes es considerada icónica- con el cantante de regional mexicano, quien considera un “bache” en la vida de la famosa.

Vía Instagram, un influencer comparó la caída de la famosa con Christian Nodal, a quien llamó “bache”. Foto: captura de pantalla Instagram Rubén Kuri.

Sorpresivamente, Belinda reaccionó al video del influencer de moda y temas de la realiza y comentó lo siguiente: “Qué lindo, gracias, Rubén”. El influencer destacó la reacción de la intérprete de “Amor a primera vista”, así que usuarios comentaron “te queremos, Beli”, “felicidades, Beli” y “Beli, ¿sí viste todo el vídeo?”.

Esta podría ser la primera vez que Belinda habla abiertamente de su relación con Christian Nodal. Si bien, no lo hizo de manera directa, se puede deducir que es un tema completamente superado para la cantante que ya se lo tomó a broma en esta nueva comparación; sin embargo, no ha dicho nada de manera pública.

