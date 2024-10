Anel Noreña quiere a Gala Montes para que la interprete en su bioserie, así reaccionó la actriz

Anel Noreña se sumará a las celebridades que han lanzado su bioserie para revelar detalles sobre su vida personal y su carrera. La exesposa del cantante José José retrasó por mucho tiempo el proyecto debido a que no encontraba a la actriz para interpretarla, pero quedó cautivada con la belleza de Gala Montes y la fuerza que mostró en “La Casa de los Famosos México, por lo que le propuso ser ella quien la interprete en el proyecto.

A través de su cuenta de Instagram, Anel Noreña expresó su deseo de que sea Gala Montes quien la interprete en su bioserie ya que, asegura, la actriz tiene gran parecido físico con ella en su juventud y también poseen la misma fortaleza: “Tiempo atrás me había dicho mi manager lo de sacar mi bioserie, sin embargo, no sentía que alguien pudiera tener rasgos físicos y, sobre todo, las actitudes que solía tener (…) Me encantaría la idea de que ella pudiera ser la que me represente”.

Anel Noreña debutó como modelo en el certamen Señorita México en Los Ángeles en 1966, su triunfo la llevó a ser parte de otros proyecto y en 1970 dio el salto al cine con la película “Tápame contigo” junto a Mauricio Garcés. Ese mismo año conoció a José José, pero fue cinco años después cuando comenzaron un romance, tiempo en el que le dieron la bienvenida a su hijo José Joel y en 1982 a Marysol.

Anel Noreña quiere a Gala Montes para que la interprete en su bioserie. Foto: IG @anel_norenamx

El “Príncipe de la canción” y Anel Noreña formaron uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo por 15 años, pero enfrentaron un sinfín de problemas derivados, principalmente, por los problemas de alcoholismo que tenía el cantante. En 1991 se divorciaron y esto desató una ola de declaraciones en las que hablaron mal uno del otro, incluso, José José señaló al hermano de la exmodelo de robarle una millonaria suma de dinero mientras trabajó como su mánager.

¿Gala Montes aceptará interpretar a Anel Noreña en bioserie?

Gracias al éxito que obtuvo por su participación en el reality show, Gala Montes ha recibido grandes propuestas de trabajo y entre éstas destaca la bioserie de Anel Noreña a quien ya respondió. En un encuentro con los medios retomado por el periodista Eden Dorantes para su canal de YouTube, la actriz dijo sentirse honrada de ser considerada para ser parte del proyecto y no descartó una reunión para concretarlo.

“Yo feliz, me estoy enterando. Hay muchas oportunidades en camino, Dios quiera que tome las decisiones correctas, es algo que esperaba mucho, pero estoy feliz. Tengo una idea, porque obviamente sé quién es José José, por su puesto y que ella es su esposa, tendría yo que hacer la buena labor de actriz e investigar mucho para investigar a un mujerona como ella porque sé que es una mujer con mucho temple”, dijo Gala Montes.

