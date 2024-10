Tras defender a su mamá, Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez revela que Eugenio Derbez no le responde

Desde hace unos días el conductor del programa "Miembros Al Aire", José Eduardo Derbez y su papá, el comediante, Eugenio Derbez, han aparecido en las principales portadas de los medios del entretenimiento después de protagonizar un fuerte intercambio de mensajes que atrajo todas las miradas.

Todo comenzó cuando Eugenio Derbez aseguró que José Eduardo Derbez tenía ciertos vicios por la convivencia con su mamá, Victoria Ruffo. Ante esta situación, el conductor de "Miembros Al Aire" le respondió de manera contundente a su papá al decirle que le gustaba "embarazar mujeres" y nadie le decía nada.

Después de la controversia que protagonizó con su papá, José Eduardo Derbez, hijo de la primera actriz, Victoria Ruffo, concedió una entrevista con distintos medios de la farándula para hablar cómo está actualmente la relación con Eugenio Derbez. Sus declaraciones hicieron bastante ruido en la industria.

En la plática, compartida por el programa de espectáculos "De Primera Mano", el conductor de "Miembros Al Aire" reveló que la el creador de "La Familia P.Luche" no le ha comentado nada sobre este tema. Detalló que él mandó un mensaje en el grupo familiar, pero no ha recibido respuesta.

"Tenemos un grupo, pero no me ha comentado nada, me imagino que ya lo vio", contó.