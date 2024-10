Fernando Colunga y César Évora le pusieron su ESTATE QUIETO a José Eduardo: "me amarró a una silla"

José Eduardo Derbez no tuvo una infancia normal debido a que se la vivía en los foros de grabación de los proyectos de su mamá. Lo que es una realidad es que se divertía mucho haciendo travesuras a todos los actores y la gente de staff durante sus las grabaciones de las novelas de Victoria Ruffo. Lo que nunca se esperó fue que dos actores le pusieran un alto y de una manera bastante peculiar. Ahora, en 'Miembros al Aire', el comediante recordó cómo le pusieron un 'estate quieto' a sus bromas.

Fernando Colunga y César Évora fueron los encargados de ponerle un alto a todas las travesuras que estaba haciendo el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo durante su tiempo libre en el foro. En la última emisión de 'Miembros al Aire', el papá de Tessa recordó algunas de las travesuras que hacía cuando era pequeño, pero también cómo fue que los actores le pusieron un alto a todo lo que hacía para entretenerse mientras su mamá trabajaba.

Durante la dinámica donde los integrantes de 'Miembros al Aire' cuentan algunas anécdotas que pocos saben de su pasado, José Eduardo recordó como era cuando estaba pequeño y su mamá lo llevaba al trabajo. Todos en el foro de Unicable y el propio comediante reconocieron que era un verdadero diablo. Fue este el motivo por el que Fernando Colunga y César Évora terminaron por amarrarlo en una ocasión.

"Era un dolor de hue&$%, la verdad. Me veían llegar y... Hasta que un día Fernando Colunga y el señor César Évora me amarraron a una silla con masking y me dejaron ahí", contó José Eduardo.