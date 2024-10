Christian Nodal: ofrecen boletos a mitad de precio por pocas ventas, fans se quejan de Ángela Aguilar

Christian Nodal es uno de los grandes artistas de regional mexicano, sin embargo, los escándalos en su vida personal podrían estar afectando su carrera. Y es que sus últimos conciertos en Estados Unidos no han tenido el éxito que esperaba, pues se dio a conocer que algunos recintos ofrecieron los boletos a mitad de precio o al 2x1 por las pocas ventas.

El sonorense se ha presentado en algunas ciudades de Estados Unidos como parte de su gira “Pa’l Cora Tour”, aunque todo indica que no ha tenido el impacto que esperaba ya que en algunos sitios se han ofrecido descuentos de hasta el 50 por ciento en boletos. Tal y como ocurrió el pasado 4 de octubre en el Moody Center de Austin, Texas, para la presentación de este sábado 12 del mismo mes.

Lo mismo ocurrió en con el Barclays Center de Nueva York, pues recientemente aplicaron la misma promoción. Además, algunos fanáticos compartieron en redes sociales que recibieron entradas gratis con el propósito de llenar el lugar en el que se presentaría el intérprete de “Botella tras botella”, o bien, también se ofrecieron boletos al 2x1.

Ofrecen boletos de Christian Nodal a mitad de precio por baja venta. Foto: FB @moodycenteratx

Fans de Christian Nodal se quejan de la presencia de Ángela Aguilar en conciertos

La fama y popularidad de Christian Nodal se ha visto afectada por su relación con Ángela Aguilar, pues fanáticos no perdonan la manera en la que comenzó: tan sólo dos semanas después de que el cantante anunciara el fin de su noviazgo con Cazzu, madre de su hija Inti. Ante esto, tampoco ha sido bien recibida la participación de la intérprete en las presentaciones de su esposo.

Como prueba de ello, durante el concierto de Nodal en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco, el público abucheó a la pareja cuando compartieron el escenario para interpretar su conocida canción “Dime cómo quieres”. Además, algunos corearon el nombre de Belinda y de Cazzu, algo que ha pasado en otras presentaciones.

Molestos, a través de redes sociales fanáticos han pedido que Ángela Aguilar no suba más al escenario y algunos han señalado que este sería el motivo por el que no están dispuestos a verlo en vivo: "Que coraje me iba a dar ver al higadito, ahí sí no pagué pa' esas mam**", "Que hueva pagar pa' ir a ver a Nodal y tener que chutarte a los Aguilar", "¿'La venenito' venía incluida en el precio del boleto?", "Se la quieren meter a huevo a la gente y ni así le levantan el evento", "Antes los cargaba Pepe a todos los conciertos, ahora éste", "Qué disgusto que aparezca ella en el concierto de él" y "¿O sea que en todas sus presentaciones ya va a salir 'La venenito'?

