Exatlón México: Edgar Solís es el séptimo eliminado del reality show

Luego de un breve periodo de descanso en el que los participantes de “Exatlón México” tuvieron la oportunidad de reunirse con sus familias por las fiestas decembrinas, la competencia vuelve más feroz poniendo a prueba las habilidades de los participantes. Esta vez el equipo rojo se debilitó por la salida de Edgar “El Tepa” Solís, quien dio todo en la arena pero no lo suficiente para conservar su lugar en el reality show convirtiéndose así en el séptimo eliminado.

Edgar Solís es eliminado de “Exatlón México”

La competencia es cada vez más intensa en “Exatlón México” conforme avanzan las semanas ya que son los más fuertes los que permanecen en la lucha por llegar a la meta, tal y como se demostró este domingo 7 de enero con el duelo de supervivencia donde el equipo azul se llevó el triunfo poniendo a temblar a sus rivales.

Edgar “El Tepa” Solís es eliminado de "Exatlón México". Foto: IG @tepa07solis

Finalmente, Javier Cortés y Solís se enfrentaron en el duelo de eliminación para permanecer una semana más en el reality show dispuestos a dar todo en los circuitos demostrando su potencial. Aunque no fue suficiente para el exfutbolista, pues su desempeño resultó débil en comparación con el de sus compañeros lo que lo dejó fuera del juego y tuvo que abandonar el sueño de convertirse en campeón.

"El Tepa" se despide de “Exatlón México”

Al borde del llanto, el futbolista se despidió de su equipo y del reality show en el que dio muestra de sus habilidades durante nueves semanas en las que se colocó entre uno de los favoritos para el público siempre a la cabeza con el equipo rojo que fue el más fuerte de la competencia durante varias semanas conservando a sus integrantes.

"A los azules, agradecerles por hacerme dar todo en cada circuito, sacar lo mejor de mí. Cuando me retiré pensé que no podía dar más cosas, pensé que ahí quedaba mi carrera y ya vi que no, 'Exatlón' me hizo hacer nuevas cosas. Me hizo saber que cuento con cada uno de ellos, que los llevo en mi corazón y los quiero bastante, agradecerles por haberme invitado, esperando que no sea la última. Mis hijos y mi esposa espero estén contentos, vean que su padre y su esposo dio todo aquí, que vean que cada circuito lo entregó al 100 (...) Ellos son mi motor, por ellos doy la vida igual que por mis padres y mis hermanos", dijo Solís.