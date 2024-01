Esta es la muerte más escalofríante del regional mexicano que ocurrió en 2023

Este 2023 despedimos a muchos famosos, algunos de ellos fallecieron de manera inesperada, pero sin duda una de las muertes que más impactaron este año fue la de un representante del regional mexicano.

Con tan solo 26 años y una carrera prolífica este joven cantante murió de manera no sólo inesperada sino trágica e impactante, por lo que dejó con el corazón roto a familia, amigos, y fanáticos que seguían de cerca su carrera en México y Estados Unidos.

Foto: Fox10 Phoenix

Filtraron imágenes de cómo quedó el carro tras el accidente

Se trata del joven talento de la música y de las redes sociales Carlos Parra quien cada vez iba ganando más y más fama tanto en México, su país natal como en Estados Unidos, país donde radicó los últimos años de su vida.

El joven murió el pasado 6 de mayo y su muerte estremeció al gremio, le sobreviven su hermano gemelo César, sus hermanos Christian y Perla, sus padres y su novia la influencer Lilian Griego con quien aseguran tenían planes de llegar al altar.

Carlos plasmó su voz en temas como “Si, si eres tú”, “Por verte feliz”, “Para que lo notes”, entre otras más, las cuales son de las que más reproducciones tienen en las aplicaciones de streaming.

El vocalista de “Los Parras” murió luego de sufrir un accidente automovilístico en compañía de sus demás hermanos. De acuerdo con información que compartió la experta en temas de espectáculos Jacqueline Martínez conocida como “Chamonic”, “Los Parras” y demás miembros de su familia se dirigían a Sonora, México para celebrar el cumpleaños de Christian, su hermano mayor, cuando sucedió el fatal accidente.

Según la fuente, en el automóvil viajaban los tres hermanos Parra y en otro carro se trasladaban la otra parte de la familia, incluida la madre de los músicos y todo apunta que la señora fue testigo del accidente que cobró la vida de Carlos Parra.

Aunque han pasado varios meses, la familia Parra no ha dado muchos detalles de lo que sucedió aquel día, sin embargo, en una publicación Cristian Parra, el mayor de los hermanos le agradeció a Carlos que haya dado la vida por él.

“Gracias por ser mi milagro ya que si tú no nos hubieras protegido ese día, yo ya no estuviera aquí tampoco Pero voy a hacer del tiempo que me queda lo mejor y voy a ser el hombre que siempre querías que fuera” , se lee en la publicación de Christian