Filtran la letra de “Cactus”, la canción que Belinda dedicaría a Christian Nodal

Belinda ha generado gran expectativa con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Cactus”, pues los primeros rumores apuntaban a que seguiría los pasos de Shakira haciendo una tiradera para su ex Christian Nodal. Ahora en redes sociales se filtró la supuesta letra de la canción que confirmaría su debut en los corridos tumbados y que lleva fuertes indirectas para sus exparejas, sobre todo para el cantante de regional mexicano.

Filtran la letra del nuevo sencillo de Belinda

La intérprete de “Bella traición” estrenará la canción durante su participación en los TikTok Awards que se celebrarán este miércoles 31 de enero, aunque ya ha dado algunas pistas a través de sus redes sociales. Pese a ello, una vez más internautas hicieron de las suyas y se coló parte de la letra que confirma las indirectas a su expareja, Christian Nodal, con quien puso fin a su compromiso en febrero de 2022.

Sigue leyendo:

"Va directito a Nodal": Gustavo Adolfo Infante habla del nuevo sencillo de Belinda

¡Belinda era celosa! Lupillo Rivera confiesa que la cantante le bloqueaba mujeres en instagram

Belinda dedicaría su nueva canción a Christian Nodal. Foto: Cuartoscuro

"Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k... No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir. De que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”, se lee en la letra que ya se hizo viral en redes sociales.

Señales de una indirecta para Christian Nodal

Todo comenzó con la imagen que Belinda usó para reemplazar su foto de portada en redes sociales, pues se trata de un dibujo de su mirada que es similar al tatuaje que se hizo la voz de “Botella tras botella” en el pecho durante su relación y que más tarde reemplazó con unas alas.

A esto se suma el color que usó para el videoclip de la canción, pues es verde igual al que usa Nodal como parte de su imagen junto a otros elementos como el cactus y el sombrero. Además, en el clip del adelanto que compartió en sus redes sociales aparece un sujeto tatuándose, que también es una clara referencia a sus exparejas y los diseños que se hicieron en su honor por los que desataron burlas entre sus fanáticos.