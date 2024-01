Daniel Bisogno: los problemas de salud que afectaron al conductor de Ventaneando el 2023

Este 2023, ha sido un año muy complicado para el tan querido como tan polémico Daniel Bisogno quien ha estado más de 2 décadas como conductor en el programa de espectáculos Ventaneando, pues ha tenido muchas complicaciones con su salud.

Y es que, durante las últimas semanas el también actor de “Lagunilla mi barrio”, obra de teatro musical en la que ha participado, ha preocupado a sus seguidores debido a su apariencia física, pues aseguran que se ve demacrado, cabe señalar que a lo largo de este 2023 el compañero de Pati Chapoy y Pedro Sola ha sido hospitalizado en varias ocasiones.

Sigue Leyendo:

Daniel Bisogno preocupa a sus fans con desgarrador mensaje desde Ventaneando: "gracias a todos"

Pepillo Origel: esta es la fuerte enfermedad que tiene en cama y con oxígeno al periodista

Daniel Bisogno aclaró cuál es su estado de salud.

Foto: YT Pati Chapoy

Fue a mediados de este 2023 cuando el conductor de Ventaneando se ausentó del programa de espectáculos por lo que comenzaron los fuertes rumores que no se encontraba bien de salud, sin embargo, él mismo reveló que fue lo que le sucedió.

En el mes de junio, Daniel Bisogno abrió su corazón a su jefa y amiga Pati Chapoy a quien le contó parte de su vida y reveló cómo comenzaron sus problemas de salud, pues en días anteriores, el conductor alarmó a sus seguidores pues había estado muy delicado de salud.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

Foto: Ventaneando

De acuerdo con el propio Daniel Bisogno, luego de mucho tiempo comenzó a sentirse muy débil, incluso cuando inició la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” relató que estuvo a punto de desmayarse de la debilidad sin saber por qué.

Debido a esto es que tuvo que hacerse una serie de análisis, tras realizarlos salió que tenía defensas bajas y también arrojó que el conductor tenía amebas, sin embargo, el tratamiento que le dieron fue muy fuerte lo que provocó que se sometiera a más estudios.

“El doctor me dice hay que hacerse exámenes de todo y de todo es de todo, entonces, me hicieron ultrasonido de hígado, me pide el doctor que me haga prueba de todo incluida VIH…”, comenzó a relatar Bisogno