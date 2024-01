Exatlón México: Heber Gallegos es el décimo eliminado del reality show

Cada domingo la competencia en “Exatlón México” mantiene al filo de su asiento al público y lleva al límite a los competidores que luchan por conservar su lugar una semana más en el reality show. Aunque esta vez el esfuerzo de Heber Gallegos no fue suficiente y se convirtió en el décimo eliminado del programa, debilitando al equipo rojo.

Heber Gallegos es eliminado de “Exatlón México”

El duelo por la supervivencia obligó a los participantes de ambos equipos a mostrar sus habilidades en un circuito donde la dificultad es cada vez mayor, en esta ocasión debido a que sólo dos serían los que se enfrentarían en el duelo por la eliminación haciendo del circuito más intenso.

Heber Gallegos es eliminado de "Exatlón México". Foto: IG @heber_gallegos

Es así como Heber Gallegos se enfrentó a Javier Cortés -que arrancó la competencia con una vida extra y una medalla- y pese a que se colocó como uno de los favoritos del programa no fue suficiente para conservar su lugar y el integrante del equipo azul se mostró superior en agilidad y rapidez.

Se despide con emotivo mensaje

Este atleta se convierte en el décimo eliminado sumándose a Nano Ilianovich, Ernesto Cázares, Mireya Bianchi, Jawy Méndez y Giovanna Villegas del equipo azul, así como Diego Balleza, Daniela Reza, Edgar Solís y Gloria Murillo del rojo que dejaron atrás su sueño de alcanzar el triunfo en “Exatlón México”.

“Como todos en el deporte y en la vida tenemos días buenos y malos. No me duele la cuestión del juego, me duele la hermandad y la camaradería lo que dejo aquí, es lo que duele, los lazos que formas aquí adentro (…) Estoy feliz, no quiero dejar a este gran equipo, pero hay planes ahí afuera. Estoy agradecido con la marca, me voy con la frente en alto, se queda lo mejor de este equipo. Rojos, gracias por todo”, dijo entre lágrimas.