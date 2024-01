Exatlón México: Pato Araujo reaparece para mostrar su impactante herida en la cabeza

El pasado 17 de enero Pato Araujo sufrió un accidente durante las competencia en “Exatlón México”, pues se golpeó contra una de las estructuras de metal que le provocó un profundo corte en la cabeza de la que mostró más detalles en su reciente aparición en redes sociales. El futbolista relató que fue ingresado a quirófano debido a la gravedad de su herida y los médicos tuvieron que colocar grapas.

El exjugador de Chivas compartió detalles de su accidente a través de un video en TikTok, donde indicó que su primera sensación tras el golpe fue de desconcierto ya que al tocar su cabeza pudo sentir un espacio entre el cuero cabelludo. La herida fue tan impactante que de inmediato generó gran preocupación en el resto de los participantes, pues señaló que podía ver parte de su cráneo.

“Mi primer pensamiento fue mi hijo y mi esposa, querer volver a abrazarlos, querer volver a verlos. Gracias a Dios no perdí el conocimiento”, dijo el futbolista señalando que uno de sus grande deseos luego de dejar el hospital ha sido ver a su familia y a sus padres, pues se dijo preocupado de su salud al tratarse de personas mayores para quienes la noticia pudo haber tenido gran impacto.

Pese a lo delicado de su accidente, “Capitán” Araujo ha decidido continuar en “Exatlón México” aunque por indicación médica no puede participar en circuitos con agua y lodo; además, deberá seguir una serie de estrictos cuidados para su recuperación y evitar que la herida pueda infectarse.

“La decisión de quedarme es mía, si llega un tiempo de recuperación y si Rosique dice hasta aquí y yo no estoy en condiciones lo aceptaré, no hay nadie que me tenga aquí a la fuerza”, dijo Araujo señalando que si su desempeño no es el mejor por su estado de salud abandonará el reality show con la intención de no afectar a sus compañeros del equipo rojo.