Conductor de "Miembros al Aire" le reclama a José Eduardo Derbez por no revelarles que será papá

José Eduardo Derbez sorprendió al revelar que se convertirá en papá por primera vez, pues su novia Paola Dalay está embarazada. Tras dar la noticia en sus redes sociales no se hicieron esperar las reacciones, incluso la de sus propios compañeros de "Miembros al Aire", como fue el caso de Jean Duverger, quien le "reclamó" por no haberle avisado antes sobre este importante suceso.

La mañana de este viernes, Jean Duverger, quien también es presentador en "Sale el Sol", reaccionó sobre el embarazo de Paola y José Eduardo. El también actor se dijo sorprendido con la noticia, pues él tampoco sabía que su compañero en Unicable estaba en espera de su primer hijo, por lo que aprovechó las cámaras del matutino para mandarle un mensaje.

Los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado le preguntaron a Jean si él ya estaba enterado sobre el embarazo de la novia de José Eduardo, pues recordaron que se lo contó primero a las personas más cercanas, como su mamá Victoria Ruffo y su papá, Eugenio Derbez; no obstante, el presentador contestó que el protagonista de "El Roomie" no le contó nada.

"Ahí viene la queja. Fíjate que no (me contó), porque no tuvimos grabación de 'Miembros al Aire' hace un par de días y a sus hermanos, queridos, carnales, no nos dijo", sentenció el artista, quien dejó claro que no fue el único, pues aparentemente no les dio la noticia a los demás integrantes del programa de Unicable.

José Eduardo Derbez y Jean Duverger son amigos por "Miembros al Aire" IG @miembrosalairetv

Jean Duverger le manda un mensaje a José Eduardo Derbez tras anunciar embarazo

Este reclamo lo hizo en tono de broma, por lo que posteriormente el ex Timbiriche le mandó un mensaje a José Eduardo Derbez. Primero felicitó al actor y a su novia, y después destacó que va a ser un gran padre, ya que es una persona muy noble y de un buen corazón.

"Fuera de broma. Me metí (a la sección) para decirle al 'Niño Lobo' que lo amo, que lo adoro, que es una bendición en su vida, en sus vidas. Lo queremos con toda el alma y felicitarlo. (...) Va a ser un gran padre, será un buen papá, porque es un chavo bien noble y con un gran corazón", indicó el conductor.