Taylor Swift: swifties piden regular la IA tras la difusión de imágenes falsas de la cantante

La Inteligencia Artificial (IA) ha sido una de las innovaciones tecnológicas más novedosas de todos los tiempos, sin embargo, la falta de regulación al usarla está generando contenido que podría vulnerar la integridad de las personas. Al respecto, nuevamente la cantante Taylor Swift ha sido víctima de esta herramienta, lo que ha causado que sus fans exijan que se pongan reglas que limiten la generación de fotografías falsas.

A través de X, antes Twitter, comenzaron a circular una serie de fotografías denominadas "deepfakes" en las que aparece la cantante en posiciones que en redes han catalogado como sexualizadas. Cabe destacar que esta no es la primera vez que alguien genera este contenido con el rostro de la estrella. Situación que molestó a sus fans.

Esta no es la primera vez que alguien genera este contenido con el rostro de la estrella | Foto: Instagram @taylorswift

Swifties piden que se regule el uso de la IA

A través de publicaciones en X, decenas de usuarios están pidiendo que Estados Unidos regule el uso de la Inteligencia Artificial y que se sancione a las personas que han sido las encargadas de crear estas imágenes. Y es que, después de que las fotos empezaron a navegar en la red, swifties no tardaron mucho en aparecer denunciado el contenido donde estaba siendo publicado.

"Me siento tan mal por Taylor Swift. Esa imagen de IA es absolutamente horrible. Realmente creo que deberían criminalizar ese tipo de imágenes. Debe considerarse en la misma línea que el porno de venganza. Debería ser un delito grave", "¿Por qué esto sigue ocurriendo", "Hasta cuando van a regular el uso de la IA?", "Es suficiente, ya fue demasiado de la IA contras Taylor Swift", fue lo que escribieron algunos usuarios.

Los fans también denunciaron esta situación| Foto: Instagram @taylorswift

Pero no solo en Estados Unidos se generó la controversia, en lugares como México, los fans también denunciaron esta situación. Y para que la cantante no resulte afectada. organizaron una dinámica para que nadie pueda localizar dichas fotografías y no se sigan compartiendo.

Los fans están pidiendo que suban fotos de la interprete en algún show junto a la palabra AI (por sus siglas en ingles) para que cuando alguien intente buscarlas, les aparezcan primero las imágenes de conciertos y no las que fueron hechas por la Inteligencia Artificial.

Las fotos están siendo denunciadas por sus fans | Foto: Instagram @taylorswift

Taylor Swift demandaría sitio web para adultos por fotos generadas con IA

En otro hecho similar, un sitio para adultos habría publicado imágenes falsas también generadas por Inteligencia Artificial que se viralizaron en redes sociales y aunque ya fueron borradas, medios estadounidenses aseguran que la artista reveló tomaría acciones legales en contra de la página web.