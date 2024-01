Pato Araujo habla por primera vez de su accidente: “ya no tenía mi piel, estaba tocando mi cráneo”

El pasado 17 de enero, los fanáticos de Exatlón México fueron testigos del terrible accidente que sufrió uno de los participantes favoritos de todas la temporadas, nos referimos a Patricio “Pato” Araujo, quien tuvo una herida grave en la cabeza.

Dicho accidente ha mantenido a “Pato” alejado de los circuitos y de la competencia, sin embargo, el ex futbolista ya se encuentra recuperándose, por lo que habló por primera vez sobre cómo vivió ese terrible momento y lo que pensó al sentirse en peligro.

Pato tuvo un fuerte accidente.

Foto: Exatlón

En entrevista con los conductores del programa matutino Venga la Alegría, Pato Araujo habló sobre el accidente que lo puso en peligro y que lo mantiene alejado de la competencia.

“Aquí está capitán Araujo queriendo regresar a las pistas”, así inició el participante del equipo rojo, la entrevista en la que compartió su sentir al ver a sus compañeros competir mientras que él por órdenes médicas no puede hacer nada.

No podrá competir por el momento.

Foto: IG @araujo.patriciog

Durante la entrevista, Pato fue cuestionado si es que se acuerda con detalle de lo que ocurrió la tarde en que se abrió la cabeza de tal magnitud que incluso pudo tocar su cráneo, todo esto ocurrió mientras dos de sus compañeras estaban compitiendo.

“me acuerdo exactamente de todo, desde que me agache para entrar a ese túnel lleno de fierros…voy corriendo, doy un paso, según yo ya estaba fuera de peligro, me levanto con mucha fuerza y escucho un fierrazo y vi que fui yo, al momento de tocarme parte de la cabeza me doy cuenta que ya no tenía mi piel, estaba tocando mi cráneo, tuve mucho miedo en ese momento, recordé a mi hijo y dije quiero volver a verlo…” comenzó a contar Pato Araujo