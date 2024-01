El actor Gary Graham, conocido principalmente por su inolvidable participación en la icónica serie "Star Trek", falleció a los 73 años debido a un paro cardíaco en un hospital de Spokane, Washington, según confirmó su esposa, Becky Graham, quien estuvo casada con él durante casi un cuarto de siglo. La noticia ha conmocionado a fans y amigos, quienes se han despedido de él en redes sociales.

Gary Graham, cuya carrera duró varias décadas, es recordado por su destacada interpretación en "Star Trek: Voyager" como Tanis, líder de la comunidad Ocampan. También estuvo en "Star Trek: Enterprise" como el embajador vulcano Soval y en las secuelas "Star Trek: De dioses y hombres" y "Star Trek: Los Renegados", interpretando al primer oficial Ragnar.

¿En qué otros proyectos estuvo Gary Graham?

Además, Graham alcanzó la fama por su papel como el detective Matthew Sikes en la serie "Alien Nation" en 1989, y retomó su personaje en cinco telefilmes que se extendieron a lo largo de la década de 1990. Su exesposa, Susan Lavelle, también rindió homenaje a Graham con un conmovedor mensaje en Facebook. Lavelle recordó los inicios de su relación con Graham, destacando su participación en la película "All the Right Moves" junto a Tom Cruise.

Ella enfatizó el impacto que tuvo Gary en su vida y destacó que él tuvo un gran amor por la actuación y los caballos, así como el regalo más precioso de su unión, su hija Haylee. Lavelle pidió oraciones para su hija en este momento difícil y describió a Graham como un hombre divertido, de firme creencia cristiana y orgulloso padre.