Muere reconocido actor de Hollywood a los 80 años tras una larga batalla contra el cáncer

El actor estadounidense David Soul, quien interpretó a Hutch en la serie de la década de 1970 "Starsky y Hutch", murió el jueves a los 80 años de edad, informó el viernes su esposa, Helen Snell. "David Soul, esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo, rodeado del amor de su familia", dijo Helen Snell en un comunicado. El actor, nacido en Chicago, adquirió la nacionalidad británica en 2004 y vivía en Londres.

Soul llevaba varios meses en una ardua lucha contra el cáncer.Este multifacético artista, además de brillar en la actuación, dejó huella en el mundo de la música con éxitos como "Don't Give Up on Us" y "Silver Lady". Comenzó su carrera en la década de 1960. Su talento lo llevó a ser miembro fundador del Firehouse Theater de Minneapolis, donde despegó su carrera. La fama le llegó tras su participación en "The Merv Griffin Show", donde interpretó al "Covered Man", ganándose el reconocimiento de la crítica.

Era un artista muy diverso. Foto: Instagram / @davidsoulofficial

¿En qué trabajó David Soul?

Además de su papel en "Starsky & Hutch", que se emitió de 1975 a 1979, tuvo papeles memorables en series como "Here Come the Brides", "Magnum Force", y apariciones en "Star Trek", "I Dream of Jeannie" y "All in the Family", entre otras. Su talento trascendió las pantallas, dirigiendo episodios de la serie que lo catapultó a la fama y realizando memorables interpretaciones en el West End de Londres.

Tuvo una carrera muy larga. Foto: Instagram / @davidsoulofficial

A lo largo de su vida, enfrentó diversos problemas de salud, incluyendo cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, su espíritu inquebrantable y su humor nunca decayeron. En 2023, a propósito del anuncio de un reinicio de "Starsky & Hutch" con protagonistas femeninas, bromeó en las redes sociales sobre hacer un reboot con Paul Michael Glaser, sugiriendo que nadie podría superar su interpretación original.

David Soul también hizo teatro

También dejó su huella en el teatro londinense. Trasladándose a Inglaterra en los 90, buscó conquistar el West End, logrando papeles destacados y eventualmente obteniendo la nacionalidad británica. Su decisión de cambiar de residencia no fue por moda, sino por un deseo genuino de pertenecer y de encontrar un nuevo hogar lejos de Hollywood.

Muchos lo recuerdan por "Starsky & Hutch". Foto: Instagram / @davidsoulofficial

Casado cinco veces, deja tras de sí un legado familiar compuesto por seis hijos, cinco varones y una mujer. Su matrimonio con Helen Snell, quien fue su compañera desde 2002 y con quien contrajo matrimonio en 2010, fue el último. En redes sociales, familiares, amigos y fans del actor se despidieron y lo homenajearon.

