Entre lágrimas, querido exconductor de “Hoy” anuncia la muerte de su abuelita: VIDEO

Lambda García, quien es recordado por el público mexicano por su paso por “Hoy”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que, entre lágrimas, anunció el lamentable fallecimiento de su abuelita materna, además, adelantó que ante este desafortunado hecho que vistió de luto a su familia se mantendría ausente de las redes sociales por un par de días, por lo que, como era de esperarse, los fans del también actor se mostraron más que preocupados ya que al realizar dicha grabación se mostró visiblemente afectado.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Lambda García difundió el breve video en cuestión, el cual, grabó mientras conducía su automóvil y entre lágrimas anunció que su abuelita perdió la vida el 21 de enero, además, adelantó que se ausentaría de las redes sociales por los próximos dos días para poder cuidar y apoyar a su gente, en especial a su madre que, al igual que él, esta noticia los tiene destrozados.

“Hola Instagram, ya saben que no soy muy afecto a hacer este tipo de videos, pero pues me toca avisar que mi Tita acaba de fallecer, mi abuela a la que mucha gente la conoce y la conoció y pues falleció el día de hoy. Para todos aquellos que se vayan a preguntar por qué no voy a estar en redes sociales seguramente los próximos dos días pues es por eso, voy a estar acá al pendiente de mi gente, de mi mamá, de mis tíos, bueno, lamentablemente así es la vida, pasan estas cosas cuando menos te las esperas, entonces, Instagram, a vivir con plenitud chavos”, fueron las palabras con las que Lamda García dio a conocer que se encuentra de luto.

Lambda García se quebró al dar la noticia del fallecimiento de su abuelita. Foto: IG. lambgarcia

Lambda García despidió a su abuela con un tierno mensaje

Es importante señalar que Lamda García no ofreció más detalles sobre el deceso de su abuelita materna, ni aportó más información sobre los ritos funerarios que preparó su familia para despedir a su “Tita” como llamaba cariñosamente a su abuelita, no obstante, hace apenas unas horas compartió una nueva historia en Instagram donde mostró rosas blancas y escribió: “Gracias, amor bonito”.

Aspi despidió Lambda García a su abuelita. Foto: IG. lambgarcia

Como se dijo antes, el video en el que Lamda García anunció la muerte de su abuelita causó una gran preocupación entre sus fans debido a que el exconductor de “Hoy” se mostró visiblemente alterado, además iba manejando y se temía que pudiera sufrir o provocar algún accidente, por lo que cientos de sus fans le pidieron que detuviera su auto para que pudiera tranquilizarse, no obstante, las cosas no pasaron a mayores y dentro de lo que cabe, el presentador se encuentra bien.

Tal y como lo anunció, Lamda García disminuyó drásticamente su actividad en redes sociales, sin embargo, sus seguidores y hasta otras celebridades de la farándula han recurrido a publicaciones anteriores para enviar condolencias y expresarle su apoyo al conductor en este desafortunado momento que se encuentra atravesando.