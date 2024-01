El actor español Miguel Bernardeau encarnará a El Zorro en pleno siglo XXI

Seis distintos actores han dado vida al personaje de “El Zorro”, tanto en el cine, como en la pantalla chica en más de cien años, por lo que para Miguel Bernardeau ser el séptimo en tomar el antifaz y la espada no fue un reto fácil, sin embargo, que el guion estuviera adaptado a la actualidad, le dio mayor confianza.

“De repente fue pasar de estar disfrazado de niño como él, a ser ‘El Zorro’, y eso es divertido e impone, pero parte del trabajo fue quitarme esa presión y disfrutarlo, porque es una historia bien escrita y con un buen elenco, entonces sólo fue tener la seguridad para crear este código de aventura y una vez que lo logré, sentí una gran libertad”, explicó Miguel.

El actor español está orgulloso por presentar una historia entretenida, pero sobre todo, que da más peso a los personajes femeninos, los cuales considera que siempre han sido importantes, pero poco se ha escrito de ellas:

“Creo que las mujeres siempre han sido así (de fuertes), pero no se les ha representado lo suficiente, nunca escribimos de las heroínas, porque además de María Curie y cuatro personas más, no se habla de su papel en la historia mundial, y seguro habrá mucho más mujeres a las que no se les permitió contar sus historias y ya era necesario”, agregó.