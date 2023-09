VIDEO: Adal Ramones tiene fuerte pelea con Javier Ceriani de Chisme No Like, así fue el momento

El famoso conductor de televisión, Adal Ramones se colocó en el ojo del huracán después de protagonizar una fuerte discusión con el experto en temas de la farándula, Javier Ceriani, conductor del programa de espectáculos "Chisme No Like". El momento se volvió viral en redes sociales.

Como sabes, a sus 61 años, Adal Ramones se ha consolidado como uno de los conductores de televisión más famosos en nuestro país gracias al destacado trabajo que ha realizado como conductor de "Otro Rollo", "Mi famoso y yo" y "La Academia", por lo que su reciente pelea no pasó desapercibida para nadie.

El conductor está en el ojo del huracán. Foto: Especial

¿Qué paso con Adal Ramones y Chisme No Like?

Hace unas horas, el programa de espectáculos "Chisme No Like" compartió un video que muestra la intensa discusión que tuvo su conductor, Javier Ceriani con Adal Ramones, uno de los presentadores de televisión con mayor trayectoria dentro de nuestro país.

En las imágenes vemos al experto en temas de la farándula cubriendo un evento en donde coincidió con Adal Ramones. Instantes después se acerca al conductor y le dice que si le puede regalar unos minutos para hablar de distintos temas. Fue en ese momento en donde se presentó la polémica.

Esto fue lo que sucedió. Foto: Especial

Sin guardarse nada, Adal Ramones le dijo a Javier Ceriani que no quería hablar con él ni para el programa "Chisme No Like". Ante la sorpresa el conductor le preguntó la razón y la estrella de "Otro Rollo" le respondió que estaba en su derecho de decir que no.

"Tengo derecho a decir que no. Yo no me debo a ningún periodista", le dijo Adal Ramones al conductor.

Tras la sorprendente respuesta, el conductor de "Chisme No Like" le dijo que simplemente estaba ejerciendo su trabajo y le recordó que los famosos se deben a los periodistas. Para terminar con todo tipo de polémica, el conductor hace una señar de "corte" y comienzan a platicar de manera más íntima.

¿Cuántos hijos tiene Adal Ramones?

A lo largo de su carrera, Adal Ramones se ha convertido en papá en cuatro ocasiones, la más reciente de ellas hace unos meses. Durante su matrimonio con Karla de la Cuesta ha dado vida a Paolo y a Cayetano.

Anteriormente, con su esposa Gaby Valencia, el conductor de televisión dio vida a Paola y a Diego.

SIGUE LEYENDO

Esmeralda Ugalde de VLA Fin de Semana sufre una fuerte caída en vivo, así fue el golpe que se dio