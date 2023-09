Pam Beesley en "The Office": así fue la misteriosa vida de la querida actriz que la interpretó

Jenna Fischer, conocida en todo el mundo por su interpretación de Pam Beesly en la exitosa serie de comedia The Office, ha tenido una carrera diversa que se ha expandido más allá de su papel icónico en la pantalla chica.

En esta nota, repasaremos los inicios de Fischer, su carrera en la actuación y exploraremos su vida después de The Office, que dio un giro completo y misterioso.

Actriz desde pequeña

Jenna Fischer, cuyo nombre real es Regina Marie Fischer, nació en 1974 en Indiana, Estados Unidos. Su amor por la actuación comenzó a temprana edad, cuando participó en un taller de teatro dirigido por su madre en la escuela secundaria. Fue durante este tiempo que forjó una amistad con Sean Gunn, un actor que más tarde se convertiría en su cuñado al casarse con James Gunn.

La joven Fischer continuó persiguiendo su pasión por la actuación, estudiando Artes Teatrales en la universidad y participando en obras de teatro. Sin embargo, su objetivo final era ingresar en el mundo del cine y la televisión.

Su primera experiencia remunerada en la televisión fue en un anuncio sobre educación sexual, pero tuvo que esperar tres años antes de conseguir su primer papel en una serie de televisión como camarera en "Spin City" en 1996.

Posteriormente, Jenna Fischer apareció en varias producciones cinematográficas, incluyendo "Born Champion" (1998), "The Specials" (2000), "Melvin Goes to Dinner" (2003) y "Empleado del mes" (2004).

En 2004, Fischer incursionó en la dirección y guionización con su película "LolliLove," un falso documental en el que también actuó junto a su esposo de aquel entonces, James Gunn. Aunque la experiencia resultó agotadora, marcó un hito en su carrera.

El año 2005 marcó un punto de inflexión para Jenna Fischer cuando consiguió el papel de Pam Beesly en "The Office", una serie de comedia que se convertiría en un fenómeno de la televisión. La serie estuvo al aire durante nueve temporadas y más de 200 episodios, y por su actuación, Fischer recibió una nominación al Emmy y ganó el Premio del Sindicato de Actores.

La vida después de The Office

Después de su tiempo en "The Office", Jenna Fischer continuó diversificando su carrera. Participó en películas como "Slither: La Plaga" (2006), "Dewey Cox: Una Vida Larga y Dura" (2007), y "15:17 Tren a París" (2018), dirigida por Clint Eastwood.

También se aventuró en la televisión en series como "Tú, Yo y el Apocalipsis" (2015) y "The Guest Book" (2017).

Además de su carrera en la actuación, Fischer se ha mantenido involucrada en el teatro y el podcasting. Junto a su antigua compañera de "The Office," Ángela Kinsey, lanzó el podcast galardonado "Office Ladies," en el que analizan episodios de la serie y comparten anécdotas. También coescribieron un libro llamado "The Office BFFs," que narra su amistad en el set de la serie.

En 2023, se anunció que Jenna Fischer regresará al cine para interpretar el papel de la Sra. Heron en la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway "Mean Girls," basado en la película homónima de 2004.

