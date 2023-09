MasterChef Celebrity 2023: Romina Marcos es la expulsada de este domingo 3 de septiembre

Este domingo 3 de septiembre, Romina Marcos se convirtió en la expulsa de esta noche en MasterChef Celebrity, con lo cual, tuvo que despedirse de su sueño de convertirse en la celebridad ganadora del aclamado reality show, durante el cual mostró un gran desenvolvimiento, mejorando así sus platillos y presentación de los mismos, razones por las cuales, los jueces de "La Cocina más Famosa de México" no pudieron despedirse sin reconocer su gran trabajo y empeño durante la competencia.

En la cocinada final para determinar quiénes serían los finalistas de MasterChef Celebrity, cada uno de los famosos decidió cautivar el paladar de los chefs con platillos muy particulares, pues mientras Palencia presentó un platillo con base de cerdo, Eduardo le apostó a los camarones para crear un plato delicioso, Romina Marcos se inclinó por realizar un platillo mexicano tradicional e Irma Miranda le apostó a una combinación de sabores españoles y mexicanos.

Apenas la semana pasada, Fabiola Campomanes se despidió de la competencia de cocina más popular de México, lo cual desató una serie de opiniones divididas en redes sociales, ya que muchos aseguraban que la actriz debió abandonar MasterChef Celebrity desde varias semanas atrás, mientras que otros lamentaron profundamente que no lograra llegar a la final.

Así se vivió la semifinal de MasterChef Celebrity México 2023

Además de enfrentarse en diversos retos de cocina, Palencia, Irma Miranda, Romina Marcos y Eduardo Capetillo Gaytán tuvieron que elaborar distintos platillos en los que tenían que hacer gala de su creatividad, tales como lentejas, platillo para el que recibieron consejos y asesoría por parte del jurado.

Sin embargo, uno de los concursantes que más llamó la atención lo largo de las últimas cocinadas de la noche, fue Eduardo Capetillo Jr., quien sufrió varios percances, ya que se confundió entre el cilantro y el perejil, ante lo cual, la modelo, Irma Miranda no dudó en ayudarlo para identificar la hierba que le permitiría potenciar los sabores de uno de sus platillos finales de este domingo, durante el cual, los nervios se apoderaron en más de una ocasión del hijo mayor de Biby Gaytán, pues además de tener un momento de confusión dentro del mercado, por las prisas terminó cortándose un dedo.

Y aunque el incidente no pasó a mayores, rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los seguidores del actor no dudaron en expresar su preocupación porque este no llegara a la final, ya que muchos consideran que, desde el inicio de esta temporada en "La Cocina más Famosa de México" ha demostrado grandes habilidades culinarias.

