No creerás cómo se veía Peso Pluma cuando era jugador de Chivas

Hassan Emilio Kabande Laija, quien es mejor conocido en el ambiente artístico como Peso Pluma, ha contado en distintas entrevistas que antes de brillar en la música intentó ser futbolista profesional en Chivas, sin embargo, nunca se habían mostrado imágenes de esta etapa en la vida del cantante hasta hace unas horas que se filtraron un par de fotografías en redes sociales en las que se muestra cómo lucía el intérprete de “La Bebé” cuando vestía los colores del “Rebaño”.

Como se dijo antes, “La Doble P” ha referido en distintas entrevistas que hace algunos años perteneció a las filas de Chivas y si bien no había mostrado fotos o alguna otra evidencia para comprobar sus palabras fue José Juan Macías el encargado de corroborar que hace años el ahora cantante fue su compañero en el equipo rojiblanco.

Peso Pluma es uno de los máximos exponentes de los corridos bélicos. Foto: IG: pesopluma

De acuerdo con los relatos del propio Peso Pluma, se integró a las fuerzas inferiores de Chivas cuando tenía alrededor de once años de edad y durante algunos años estuvo entrenando en Verde Valle, las instalaciones del equipo de la Liga MX y ha referido que en su época de jugador le gustaba jugar como mediocampista por la banda derecha.

Según el testimonio de José Juan Macías, actual jugador de Chivas, Peso Pluma era muy bueno para el futbol y le veían un futuro prominente y el propio cantante ha referido que algunas de sus mejores cualidades en el terreno de juego eran que tenía la capacidad de encarar y competir a velocidad.

¿Por qué Peso Pluma no llegó a ser futbolista profesional?

Peso Pluma también ha asegurado que su máximo sueño desde niño era ser futbolista profesional, sin embargo, confesó que aunque tenía las capacidades para lograrlo no lo consiguió debido a que cuando entró a la prepa se inclinó por la fiesta y la música, incluso, ha reconocido que dejaba de asistir a los entrenamientos, por lo que fue su indisciplina lo que lo alejó de los campos de futbol, no obstante, no está arrepentido pues durante esa época descubrió que su camino estaba dentro de la industria musical.

Tal y como se dijo antes, Peso Pluma ingresó a las fuerzas inferiores de Chivas cuando tenía alrededor de once años y de acuerdo con sus declaraciones, su calidad lo llevó a ir subiendo en distintas categorías, pero por las razones antes mencionadas ya no pudo seguir su desarrollo por lo que se calcula que se retiró del futbol de forma definitiva alrededor de los 16 o 17 años.

Hasta el momento, se desconoce quién fue la persona encargada de difundir las fotografías de Peso Pluma en las fuerzas básicas de Chivas, sin embargo, su apariencia era completamente diferente a la actual pues para empezar todavía conservaba algunos rasgos infantiles en su rostro y todavía no tenía su característico corte de cabello.

Peso Pluma tiene distintas amistades en el mundo del futbol. Foto: IG: pesopluma

Cabe señalar que, pese a que Peso Pluma tuvo un paso por las Chivas, no es aficionado de los rojiblancos, sino de su odiado rival, el Atlas, incluso, en más de una ocasión se le ha visto portar los colores de “La Academia” y hasta de forma recurrente asiste al estadio Jalisco para alentar al equipo de sus amores.

