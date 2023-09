La protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’ demuestra cómo lucir un traje de baño este verano 2023

“Pasión de Gavilanes” fue la gran telenovela que causó revuelo en todos los países del habla hispana no solo por los hombres musculosos que salían en ella sino también, por las bellas mujeres que se paseaba con pantalones ajustados, botas de vaquero y porque no, vestidos diminutos que sacaban suspiros a todos los hombres. La segunda temporada, que aún se posiciona en Netflix, no hizo más que traernos buenos recuerdos de los personajes.

La actriz colombiana Natasha Klauss fue una de las que dejó su nombre grabado a fuego en los seguidores de afamadas telenovelas. Su trayectoria ante las cámaras tuvo un crecimiento exponencial principalmente cuando interpretó al personaje Sarita Elizondo Pasión de gavilanes y a Isabela Montilla en “La Tormenta”.

Natasha Klauss posando. Fuente: Instagram

La nacida en Cali ostenta una gran belleza, un cuerpo estilizado y un carisma que le ha valido siempre la admiración del público, sus colegas y la prensa especializada en el espectáculo. Klauss, que, aunque no parezca, ya está cerca de los 50 años es toda una celebridad y lo mismo ocurre en las redes sociales.

Los años parecen no afectarle a Natasha Klauss, que dejó sin aliento a sus fans

Natasha Klauss actualmente tiene 48 años y sigue siendo considerada una de las mujeres más hermosas del ambiente televisivo. En sus redes sociales lo demuestra en cada posteo en donde se luce con diferentes outfits y en el que ostenta su estilizado cuerpo. En Instagram, la red social que más usa acumula más de 1,8 millones de seguidores a quienes consiente con el contenido que comparte.

En las últimas horas, Natasha Klauss revolucionó a sus seguidores al compartir una fotografía en sus redes sociales. La bella colombiana publicó una imagen en donde se la ve feliz en la playa y confirmando el bikini de moda para la playa. La prenda de dos piezas y de color turquesa y un sombrero le permitió lucir su cuerpazo, y por qué no, marcar una tendencia de moda para las mujeres de su edad.

