Miguel Bosé rompe el silencio, el cantante revela que el ladrón que entró a su casa le pidió una selfie y le confesó que era su fan

El pasado agosto, Miguel Bosé reveló a sus fans y medios de comunicación que había sido víctima de un robo en su residencia ubicada en la colonia San Bartolo Ameyalco de la alcaldía Álvaro Obregón, donde presuntamente fueron unos "fans" quienes decidieron irrumpir en su hogar para despojarlo de diversas pertenencias.

En entrevista con "El Hormiguero", el intérprete de "Morena Mía" aseguró que en su momento dudó que los ladrones que entraron a su casa fueran profesionales, ya que su modus operandi era bastante particular y hubo un hecho que hizo que el encuentro se tornara bastante bizarro, pues después de robarle, uno de los asaltantes quiso solicitarle una selfie para inmortalizar el momento.

El cantante decidió romper el silencio sobre el robo a su casa / Foto: Archivo

Miguel Bosé revive el robo de su casa

Durante el programa de origen español se aclaró que Miguel Bosé tenía planeado acudir desde hace un par de semanas, pero debido al incidente en su casa de la Ciudad de México tuvo que retrasar su participación. En su encuentro con los presentadores de "El Hormiguero", Bosé recordó que el robo sucedió cerca de las 20:30 horas, momento en el que sus hijos de 11 años se encontraban en una pijamada con su mejor amigo, sin imaginar que segundos más tarde se verían rodeados por hombres armados "hasta los dientes".

“De repente me despierta alguien. Miro, veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande”, relató el cantante, añadiendo que a pesar de esto, a su juicio los delincuentes no parecían profesionales ya que los ataron con las agujetas de sus tenis para inmovilizarlos, cuando alguien experimentado habría entrado sin si quiera dar cuenta de su presencia.

Miguel Bosé cuenta que los ladrones de su casa se declararon sus fans

Luego de que el grupo armado le pidiera una cantidad estratosférica de dinero, el intérprete de "Amiga" logró negociar con los ladrones y consiguió que sus hijos fueran puestos a lado del ama de llaves, mientras que él se dispuso a dirigir a los delincuentes hacia las cajas fuertes y demás objetos de valor, para luego ser reconocido por los sujetos que irrumpieron en su casa,

“El jefe me mira y dice: ‘Chavos, este es Miguel Bosé', y se quita la máscara y me dice: ‘Yo soy tu fan’. Y le dije: ‘Vamos a llevar por buen camino esto o se acaban los conciertos’”, apuntó el cantante, asegurando que uno de los asaltantes sugirió que se tomaran “una selfie” con él, algo que no vio con buenos ojos su líder, quien se limitó a exigirle que se callara. Al final, los delincuentes se llevaron todo lo que recolectaron y no les provocaron daño físico a las personas que se encontraban en la mansión.

Miguel Bosé decidió revivir la cruda experiencia que protagonizó en agosto / Foto: Archivo

