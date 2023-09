¿Quién es Caitlin O'Connor? la mujer por la que Joe Manganiello habría reemplazado a Sofía Vergara

Desde que Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron separarse las miradas de la prensa y los internautas no se apartan de ellos. Es que los famosos actores estuvieron muchos años juntos y sorprendieron a todos con la noticia del final de su historia de amor, por lo que ahora son seguidos a sol y a sombra.

Sofía Vergara posando. Fuente: Instagram @sofiavergara

En medio de esta etapa tan particular en la vida de ambos, Sofía Vergara se muestra muy activa en las rede sociales con posteos del recuerdo y sobre lo que vive actualmente como jueza del reality “America's Got Talent”. Mientras, Joe Manganiello se transformó en el centro de atención estos días ya que, según indica el portal Page Six, fue visto saliendo de un gimnasio acompañado de una mujer.

Caitlin O'Connor posando. Fuente: Instagram @caitlin__oconnor

Según se informó, Joe Manganiello salió del gimnasio Gold's Gym, ubicado en Venice, junto a Caitlin O'Connor y desde entonces se multiplicaron los rumores que indican que esta mujer sería por la que el actor habría reemplazado a la colombiana. Pero no todo terminó allí sino que Manganiello y O'Connor subieron al mismo auto y se marcharon juntos.

¿Quién es Caitlin O'Connor?

En medio de los rumores de que esta mujer sería la tercera en discordia, comenzaron también las consultas por saber quién es Caitlin O'Connor. Por ello, te contamos que se trata de una actriz, modelo y presentadora oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos. Tiene 33 años de edad y es conocida, entre otros roles, por haber sido miembro del elenco del final de la serie “Two and a Half Men”.

Caitlin O'Connor posando. Fuente: Instagram @caitlin__oconnor

Caitlin O'Connor tiene una gran trayectoria en el mundo audiovisual y se ha destacado actuando en las series “Winning Time” y “Days Of Our Lives”. En 2013 fue nombrada como una de las "Diez chicas más atractivas de Estados Unidos" por la revista Maxim y en las redes sociales acumula más de 609 mil seguidores que siempre halagan su hermosura y estilizado cuerpo. Por ahora, ni ella ni Joe Manganiello se han manifestado al respecto pero los rumores siguen multiplicándose.

SIGUE LEYENDO

Sofía Vergara tiene el traje de baño retro con más estilo

Mantén el aliento antes de ver a Sofía Vergara con traje de baño retro de 2 piezas