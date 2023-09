Esta es la canción que desató la "enemistad" entre Carin León y Noelia, ¿con quién suena mejor?

El regional mexicano tiene muchos escándalos que van desde lamentables asesinatos de los máximos cantantes hasta enemistades reconocidas y públicas que han dado mucho de qué hablar, una de ellas es la que tienen Carin León y Noelia por uno de los mayores éxitos que catapultó al intérprete de "Primera cita" a la fama. ¿Pero qué fue lo que paso?, a continuación te contamos todos los dimes y diretes que existieron entre los cantantes.

Todo inició cuando en 2020 Carin León interpretó "Tú", una canción que rápidamente ganó popularidad e incluso fue llevada a comparaciones con Noelia, quien fue la primera en cantarla en 1999; sin embargo, el haber hecho su propio cover con un ritmo totalmente distinto y enfocado completamente al regional mexicano fue lo que llevó a que la puertorriqueña se lanzara en contra del también compositor mexicano.

Recientemente Carin León recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. (Foto: IG @carinleonoficial)

¿Qué pasó entre Noelia y Carin León?

En plena pandemia el cantante lanzó su álbum "Encerrados, pero enfiestados Vol. 1" en donde incluyó la canción "Tú" y aunque en más de una ocasión ha dejado en claro que realizó el cover porque el tema con Noelia le gusta, para la cantante la decisión del interprete no fue la mejor y desde entonces ha despertado todo tipo de críticas.

Durante una entrevista con Radio Show el conductor aprovechó la visita del intérprete de "La boda del Huitlacoche" para cuestionarlo sobre la supuesta enemistad que mantiene con la puertorriqueña no sin antes recordarle que para ella no fue de su total agrado este famoso cover. Ante ello, él no dudó en defender su colega del mundo del entretenimiento no sin antes añadir que uno de los mayores problemas ocurrió cuando el público comenzó a comparar las voces de ambos.

"Es normal, yo lo entiendo. Yo siento que a lo mejor es un tesoro muy grande para ella y a lo mejor le molestó porque el problema es que la gente siempre compara y ahí es donde creo que estamos mal, el tender a comparar", dijo.

Carin León pidió al público no comparar las canciones. (Foto: IG @carinleonoficial)

Por otro lado, Carin León afirmó que nunca dejaría la canción de Noelia por la suya, ya que le gusta muchísimo; sin embargo, también confesó cómo es que "Tú" llegó a ser una de las canciones estrellas de su álbum, pues surgió de una forma muy "orgánica", ya que ni siquiera estaba contemplada para cantar. Por supuesto, el resto es historia, pues el cover que el famoso mexicano realizó se convirtió en un éxito hasta el punto de superar la versión original de finales de la década de los 90's.

"Me encanta esa canción y obviamente por algo yo la grabé porque es una canción que me gusta mucho y la grabé, fue una cosa tan natural (...) Empecé yo a que 'vamos a grabarla' y así como salió a la primera con todos los errores, así improvisada y leyendo la letra. Ahí es cuando me doy cuenta que hay cosas que no las puedes fingir, que es natural", precisó Carin León al explicar que no grabó de nuevo el tema porque le gustó la autenticidad con la que quedó la primera vez aún con las erratas.

Finalmente, a pregunta expresa de si cantaría "Tú" junto a Noelia, Carin León señaló que sería algo complicado y, lo más importante, que para él la música "no es un rollo para pelear", sino para unificar. Asimismo, también externó cuál es su postura respecto a los covers no sin antes agregar que a él sí le gusta escuchar cuando alguien más interviene o interpreta sus canciones.

Cabe destacar que cuando "Tú" con Carin León salió y se convirtió en un éxito, Noelia concedió una entrevista con El Roa Show y al ser cuestionada sobre su opinión sobre cómo suena la nueva versión en norteño, descartó que la hubiera escuchado y además se negó rotundamente a la solicitud del conductor del programa de radio para escucharla por primera vez. "No me interesa escucharla. Porque no. Es mi canción, la trabajé yo, la canto yo y no me interesa", dijo en tono molesto.

Durante su breve intervención, Noelia también se lanzó contra el sonorense y dijo que: "es muy fácil agarrar el trabajo de un artista como yo de tantos años y cantar esa canción para hacer lo que esa persona hizo y no está bien". Por otro lado, sobre el tema se negó a hacer comentarios sobre las regalías que habría de haber recibido tras el estreno del cantante.

Así suena "Tú" con Carin León

Aquí puedes escuchar "Tú" con Noelia