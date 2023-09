¡Se transformó! Así lucía Tábata Jalil cuando empezó en la televisión, usaba lentes y cabello distinto: FOTO

Todas las personas tenemos fotografías que nos recuerdan la evolución de nosotras o nosotros mismos cuando comenzamos, por ejemplo, un nivel académico o un trabajo y si las comparamos con la actualidad, sin duda en muchas ocasiones esas imágenes distan mucho de cómo lucimos hoy; este es precisamente el caso de Tábata Jalil.

Jalil es conocida por su trabajo en programas de entretenimiento y revistas de espectáculos en la televisión mexicana, especialmente por su participación destacada dentro del programa matutino de Televisión Azteca "Venga la Alegría", mismo que se centra en el entretenimiento, la música, la comedia y la información de actualidad.

Tábata Jalil tiene más de 20 años en los medios de comunicación. Foto: Archivo

¿En donde empezó Tábata Jalil?

Tábata es una de las personalidades con mayor historia y tiempo frente a los reflectores de este show en donde comparte reflector con diversas personalidades como Sergio Sepúlveda y El Capi Pérez, pues comenzó en el programa desde el 2006 y lo largo de su tiempo en el programa, ha contribuido a mantener a la audiencia entretenida y comprometida con segmentos que incluyen entrevistas a celebridades, notas de entretenimiento y dinámicas con el resto de los presentadores.

Tábata Jalil tiene 44 años. Foto: Archivo

La presentadora, quien estudio Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una trayectoria de más de 20 años dentro del mundo de los reflectores, esto específicamente dedicado al ámbito informativo,pues arrancó su camino profesional en el mundo de la comunicación en 1998, cuando empezó a trabajar en el programa “A quien corresponda”.

¿Cómo lucía Tábata Jalil cuando empezó en la televisión?

En aquel momento, la famosa lucía un look bastante distinto, pues a pesar de que su apariencia luce joven igual que actualmente a sus 44 años, lo cierto es que hay una gran diferencia que es marcada especialmente por su estilo de maquillarse, peinarse e incluso hay un rasgo distintivo, pues la famosa usaba lentes en los inicios de su carrera frente a los medios de comunicación.

En la actualidad, Tábata ha construido uno de los looks más aplaudidos de la televisión mexicana y, si bien no es una figura reconocida en el mundo de la moda, lo cierto es que la evolución de su look tiene influencia en términos de estilo y tendencias en la medida en que su imagen y su forma de vestir han inspirado a algunos de sus seguidores.

Lucía un estilo de look distinto. Foto: Especial

