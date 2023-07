Tras 17 años en VLA, Tábata Jalil abandona TV Azteca y anuncia su nuevo destino

Tremenda sorpresa se llevaron los seguidores del programa "Venga La Alegría" después de observar que la guapa conductora, Tábata Jalil compartió un par de fotografías en su perfil en Instagram que ponen en duda su continuidad como parte del talento estrella del matutino de TV Azteca.

Como sabes, en este 2023 el programa de la televisora del Ajusco ha estado en boca de todos gracias a los constantes cambios que se han presentando a lo largo de estos meses. Algunos de los famosos que han salido en las últimas semanas con Roger González y Anette Cuburu.

En este sentido, los internautas quedaron en completo shock después de observar que la presentadora de 44 años está lejos de los foros de TV Azteca, lo que desató un sin fin de rumores sobre su seguirá formando parte del elenco estrella o finalizará su participación en la transmisión.

Tábata Jalil se va de VLA

Hace unos momentos, ante sus más de tres millones de seguidores en Instagram, Tábata Jalil compartió varias fotografías demostrando que está lejos de los foros de "Venga La Alegría", programa en el que colabora desde hace más de 17 años.

La conductora se robó todas las miradas. Foto: Instagram/@tabatajaliloficial

En las imágenes vemos a la modelo de 44 años disfrutando de unos días en la Riviera Maya, uno de los destinos turísticos más exclusivos en México. La joven aprovechó el fin de semana para relucir su figura con un pequeño bikini que le hizo recibir miles de me gusta.

Como era de esperarse, la reciente publicación en Instagram de Tábata Jalil no pasó desapercibida para nadie alcanzando más de 96 mil me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce durante sus vacaciones, aunque algunos le pidieron que no se vaya de "Venga La Alegría".

Es una de las máximas figuras de VLA.Foto: Instagram/@tabatajaliloficial

A pesar de que actualmente se encuentra de vacaciones, todo parece indica que Tábata Jalil sí continuará formando parte del elenco estrella de "Venga La Alegría" ya que, hasta el momento, la única salida que toma más fuerza es la de Laura G, quien saldría el próximo 28 de julio.