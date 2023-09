Muere Andy’s Val, DJ y cantante que alcanzó la fama por la canción del "Chacarrón”

La industria musical nuevamente se encuentra de luto debido a que se dio a conocer el fallecimiento de Andrés Henry de la Cruz, quien era mejor conocido dentro de la industria musical como DJ Andy’s Val, quien alcanzó la fama mundial por la canción del “Chacarrón”, el cual, fue una colaboración con “El Chombo”, quien fue el encargado de confirmar la desafortunada noticia a través de sus rede sociales.

“Nos vemos más adelante hermanito. Chacarrón” fue el breve texto que escribió Rodney Sebastian Clark Donalds “El Chombo” y pese a que no ofreció detalles sobre el deceso del cantante panameño de manera extraoficial distintos medios reportan que el también animador de 47 años perdió la vida por un ataque al corazón, no obstante, este dato no todavía no ha sido confirmado por alguna persona del círculo cercano del intérprete.

DJ Andy’s Val tenía 47 años de edad. Foto: IG: elchombo_official

La noticia de la muerte del fallecimiento del DJ Andy’s Val causó una gran conmoción al interior del género urbano, en especial dentro de la escena panameña pues distintos artistas lamentaron la partida del intérprete del “Chacarrón” a quien catalogaron como uno de los mejores animadores del país centroamericano, además, lo reconocieron por su calidez como persona y por su capacidad musical para lanzar éxitos que han formado parte fundamental del playlist de la vida cotidiana de los panameños.

