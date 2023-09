Poncho de Nigris fue el gran ausente en la final de MasterChef Celebrity, explica los motivos, ¿fue vetado?

El pasado domingo 10 de septiembre se celebró la Gran Final de "MasterChef Celebrity México 2023" donde la modelo Irma Miranda derrotó al exfutbolista profesional, Juan Francisco Palencia y al actor, Eduardo Capetillo, para convertirse en la ganadora.

En un evento tan esperado la producción de TV Azteca decidió tener como invitados especiales a todos los exparticipantes de la temporada que se celebró durante estos meses, sin embargo el gran ausente fue el actor, Poncho de Nigris, quien no se guardó nada para revelar los verdaderos motivos de su no presencia.

Durante la transmisión de la Gran Final de "MasterChef Celebrity México 2023" los seguidores se percataron que la mayoría de los famosos que fueron eliminados estuvieron presentes para apoyar a sus compañeros. El único que no formó parte del elenco fue Poncho de Nigris.

Al percatarse de la notable ausencia de Poncho de Nigris, los fans del programa comenzaron a preguntarse el motivo por el que no fue invitado. Para terminar con todo tipo de especulaciones el exparticipante de "MasterCher Celebrity" escribió un mensaje en sus redes sociales.

Sin guardarse nada, el exintegrante de "Solo para mujeres" confesó que no fue invitado para estar presente en la Final del reality show de cocina más famoso en México. A manera de sarcasmo dijo que no sabía los motivos de la controversial decisión.

"No me invitaron. Porque sería si me porte chido el tiempo que estuve. Puro Team Infierno", escribió el conductor.