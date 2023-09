Natalia Tellez y las múltiples formas de maternar

Seguro reconoces el nombre de Natalia Téllez, una joven talentosísima que inició su trayectoria en el ámbito de la conducción en programas juveniles como Telehit, pasó por programas de televisión como, La Voz México, Netas Divinas y es común ver su contenido en redes sociales, así como en el programa de revista más famoso en México: HOY.

Natalia viene de una familia disruptiva en la que los prejuicios y dimes no existen, pues su padre y famoso pintor, Guillermo Téllez solía andar por la su casa completamente desnudo mientras elaboraba sus obras. Su hermana, Artemisa Téllez es una persona muy sabia e inteligente que a través de la dramaturgia y poesía logra cautivar los oídos más exigentes.

Además, la familia en conjunto suele mostrarse en favor de la libertad, los derechos sexuales, las decisiones individuales y la comunidad LGBT.

Por esta razón, resulta casi imposible que Natalia Téllez sea una persona tímida o reservada pues ella nació con la palabra “libertad” tatuada en la espalda.

Esta querida conductora no solo se ha caracterizado por dar comentarios incisivos y directos hacia los personajes que entrevista, también ha revelado diversas netas en cada uno de los programas en que participa y revela o muestra algunas de las problemáticas a que las mujeres que son “madres” se enfrentan día tras día, pues no solo viven con culpa por sus decisiones sino a ello se suman algunos comentarios o críticas que la gente dirige hacia ella, tanto en lo profesional como en su vida privada (incluyendo su forma de maternar).

Recientemente la conductora Natalia Téllez ha recibido múltiples críticas por ocultar el rostro de la pequeña Emilia en todas las fotografías que comparte en redes sociales, pero Natalia, ha sufrido de señalamientos por todas las decisiones que ha tomado sobre su “propia” maternidad a lo largo de los últimos meses.

Entre las críticas que ha recibido se encuentran las relacionadas a sus preferencias por mostrar o no el rostro de Emilia en redes, por la ropita que decide ponerle, por “descuidarla” e ir al trabajo e incluso por decidir convertirse en madre cuando años atrás “era diferente”.

“La gente se enojó conmigo porque decidí tener un hijo. Y la gente decía “pues no que no querías” ... Yo nunca quise tener un hijo porque yo había que yo no tenía un equipo con quien hacerlo y sabía que no era una chamba que yo podía hacer sola, lo tenía muy consciente” Natalia Téllez