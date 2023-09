'Juego de Tronos': Contén la respiración antes de ver el cambio de look del intérprete de 'Tyrion Lannister'

No cabe ninguna duda que ‘Tyrion Lannister’ es uno de los personajes más amados de ‘Juego de Tronos’. Interpretado por el actor Peter Dinklage a lo largo de sus siete temporadas, su rol fue vital en el desenlace de la aclamada serie de HBO. Ahora el tiempo pasó y en el look de Peter Dinklage no queda mucho de ‘Tyrion Lannister’.

Peter Dinklage posando para la cámara. | Crédito: Instagram @peterdinklage.

El actor estadounidense Peter Dinklage ganó fama mundial por su rol de ‘Tyrion Lannister’, pero en una entrevista declaró que nunca más lo volvería a interpretar. Quizá por eso experimentó un radical cambio de look a cuatro años de la emisión del último capítulo de ‘Juego de Tronos’.

Así luce Peter Dinklage a sus 51 años

Sin redes sociales, las únicas fotos que podemos ver de Peter Dinklage están en la cuenta que los fans le crearon en Instagram, en festivales de cines o avant premiere a los que asiste. Pero, gracias a la información de actualidad que también sale sobre el personaje, ahora podemos ver cómo lució en el avant premier de 'Transformers: El Despertar de las Bestias'.

Peter Dinklage saludando a Tobe Nwigwe. | Crédito: Instagram @peterdinklage.

Peter Dinklage asistió al estreno de ‘Transformers: El Despertar de las Bestias’ en Estados Unidos y sorprendió a todos. Su nuevo look se aleja completamente del papel de ‘Tyrion Lannister’. Solo contando con un poco de barba en forma de candado, su cabello luce oscuro, alborotado y bastante largo.

Primer plano de Peter Dinklage. | Crédito: Instagram @peterdinklage.

Como se recuerda, Peter Dinklage buscó rápidamente nuevos papeles luego de ‘Juego de Tronos’. Queriendo dejar atrás la imagen de ‘Tyrion Lannister’, su más reciente participación cinematográfica es como la voz de un villano en ‘Transformers: El Despertar de las Bestias’.

