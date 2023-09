¿Indirecta? Yanet García comparte FOTO tras el compromiso de su ex con Matha Higareda

El mundo del espectáculo se encuentra de manteles largos, pues este fin de semana se dio a conocer que Martha Higareda llegará al altar con Lewis Howes, quien le entregó un lujoso anillo de compromiso en medio del escenario, desde donde la actriz dio el "sí" desatando la emoción de todos los presentes. Como era de esperarse, la noticia corrió como pólvora y además de las felicitaciones también se hizo presente el humor con el famoso "Yordi, no me lo vas a creer", pero también con fantasmas del pasado.

Pues mientras la pareja presume que su relación está lista para dar el siguiente paso y llegar al altar también se recordaron las antiguas parejas tanto de Martha Higareda, como de Lewis Howes, con quienes el amor no prosperó; sin embargo, en el recuento de sus viejos amores salió a la luz de nueva cuenta el nombre de Yanet García. Ante ello, fue imposible que los fans no hablaran sobre el triángulo amoroso que se dio entre estos tres personajes e incluso las declaraciones que han compartido las famosas.

Así se comprometió la pareja. (Foto: IG @lewishowes y @marthahigareda)

Yanet García comparte ¿indirecta? para el prometido de Martha Higareda

Luego de que se dio a conocer el compromiso de la pareja, todos los reflectores también voltearon a ver a la "Chica del Clima", quien tan sólo unas horas después de la feliz noticia compartió algunas historias a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 15 millones de seguidores. A pesar de ello, no mencionó ni a su ex ni a la actriz de "Te presento a "Laura", a pesar de ello, para algunos fue tomado como una indirecta a los recién prometidos.

Pero si hay algo que se puede decir de esta relación es que la también influencer fitness se encuentra en su mejor momento, trabajando en sí misma y todos los días, así como disfrutando de los lujos que su trayectoria le ha dejado como es el caso de un lujoso departamento en Nueva York. La foto que compartió la mañana de este domingo deja ver a Yanet García disfrutando de una vista de mañana nublada en la ciudad de la moda.

Así sorprendió esta mañana. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Asimismo se limitó a escribir "buenos días" mientras presumía también una exclusiva colección de tenis de todos los colores; mientras que en una segunda historia dejó ver que ya se prepara para seguir triunfando en proyectos, esta vez desde el mundo de la actuación. Pues para estudiar vio el documental de Natalie Portman en el que revela todos los secretos de actuación, demostrando que ya superó a Lewis Howes.

¿Cómo se conocieron Lewis Howes y Martha Higareda?

Uno de los escándalos más grandes dentro del mundo del espectáculo es el de la relación de Martha Higareda con Lewis Howes, pues según la versión de la propia Yanet García, él le habría sido infiel con la protagonista de "No manches Frida" y aunque nunca confirmó esta versión sí despertó los rumores al ponerla como la tercera en discordia. Tan sólo en marzo de 2022 la ex participante de "Hoy" compartió una historia en la que dijo que a dos semanas de terminar su relación, su ex ya andaba con la actriz.

Previo a que se diera a conocer el compromiso de su ex, Yanet Garcia compartió esta imagen y una más haciendo ejercicio. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

"Terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Marta", confesó la estrella de OnlyFans a una fan que vivió una situación similar. Asimismo, le dio un gran consejo para que se enfocara en sí misma y además que "no salgas con alguien solo para llenar un vacío. Es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación".

Por supuesto, esta declaración despertó la polémica y dividió las opiniones entre los fans de los tres involucrados, y tras las acusaciones de Yanet García de una supuesta infidelidad Martha Higareda aprovechó una entrevista con "Venga La Alegría" para descartar esta versión y contar cómo habrían ocurrido las cosas.