Karol G sacude la red con el traje de baño ideal para este verano

La cantante Karol G no se detiene. Luego de lanzar su disco “Mañana será bonito” y de sumarse a la banda de sonido de la película “Barbie”, este mes dará inicio a su gira de conciertos. Además, “La Bichota” anunció el lanzamiento de un nuevo álbum y este jueves presenta su participación en el remix de una conocida canción.

Karol G posando. Fuente: Instagram @karolg

La nacida en Medellín no ha dejado dudas de estar viviendo su mejor momento dentro de la música. Karol G parece no tener techo y así lo viene demostrando con cada paso que da en su carrera. El próximo 11 de agosto será el estreno oficial de su nuevo álbum “Mañana será bonito: Bichota Season” y las expectativas entre sus seguidores se han multiplicado en las redes sociales.

Karol G posando. Fuente: Instagram @karolg

La artista de 32 años cuenta con cerca de 65 millones de fanáticos en su cuenta de Instagram y es en esta plataforma en donde ha dado a conocer todo lo que la rodea, los proyectos en los que se embarca y parte de su vida privada. Así, podemos ver a Karol G disfrutando de viajes, compartiendo eventos sociales y siendo protagonista de sesiones de fotos, entre otras situaciones

El posteo de Karol G en Instagram

En las últimas horas, la intérprete de “Provenza” volvió a llevarse todas las miradas al posar ante las cámaras con el traje de baño ideal para este verano. La prenda elegida por Karol G es de dos piezas y su diseño está inspirado en Brasil, con los característicos colores verde y amarillo de su bandera.

Karol G posando. Fuente: Instagram @karolg

“Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuche y no me aguanté pedir participar en el remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil”, escribió Karol G en sus redes sociales junto a fotografías y un fragmento del video de la versión remix del tema “Tá Ok”, de Dennis y Kevin O Chris, que saldrá a la luz este jueves.

SIGUE LEYENDO

Karol G sube la temperatura con coqueto encaje total black

Toma mucho aire antes de ver la prueba de amor de Karol G a Feid