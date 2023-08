Está fue la incómoda pregunta que la hija de Sergio Mayer le hizo respecto a su vida íntima: “mejor pregúntale a tu mamá”

Este miércoles 2 de agosto, Sergio Mayer se sumó a la lista de finalistas de “La Casa de los famosos México”, al no salir nominado por sus compañeros y claro, por la suerte de la ruleta, dinámica que fue clave para la noche de nominación.

Sin embargo en esta ocasión no hablaremos de lo que ocurre dentro del reality show, sino lo que sucedió antes de que Sergio Mayer ingresara a la competencia ya que, el exgaribaldi grabó una serie de episodios para un podcast con sus hijas y esposa, ahí tocaron el tema de la vida íntima, a lo que Antonia Mayer hizo una incómoda pregunta a su padre, cuya respuesta desató el caos entre la familia.

¿Qué le preguntó Antonia Mayer a su padre que lo hizo ponerse nervioso?

En medio de la plática sobre la sexualidad, fue la pequeña Victoria quien tuvo dudas sobre el paso de los años en su famoso padre pues cuestionó si su cuerpo aún continúa teniendo cambios.

Ante esto, Mayer aseguró que sí pues al igual que las mujeres, los hombres se enfrentan a un cambio hormonal solo que en su caso es llamado “andropausia”, este término no fue muy claro para Antonia, su hija mayor a lo que cuestionó si esto tenía que ver con su desempeño en la vida íntima de pareja.

“¿Qué es la andropausia, ya no se te para?, preguntó Antonia Mayer a su padre, sin embargo, provocó las risas nerviosas de su papá mientras que Issabela Camil lanzó una fuerte carcajada, sin embargo, el finalista de “La Casa de los Famosos México” un tanto sonrojado aseguró que esas preguntas no deben hacerlas a él sino a “su mamá”.

“Fijate, eso preguntale a mami, eso no me lo preguntes a mi porque yo no te puedo responder pero…” dijo Sergio Mayer

Ante esta respuesta, Issabela Camil interrumpió a su esposo y aseguró en el terreno íntimo, no tenían ningún problema, sin embargo, sus hijas no tuvieron la mejor respuesta ante estas declaraciones, pues inmediatamente sus caras de desaprobación se hicieron notar.

“En ese tema no hay problemas…(risas)”, dijo Issabela Camil

Y es que al escuchar que sus papás aún mantienen una vida sexual activa y sin ningún tipo de complicación, Antonia Mayer y su hermana aseguraron que les daba un tanto de asco escuchar ese tipo de conversaciones.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 16:00

Sin embargo, Victoria, la hija más pequeña del matrimonio contó la ocasión en la que cachó a sus papás teniendo relaciones íntimas, ante esto, Antonia asegura que ella también lo ha hecho pero nunca les dice nada pues prefiere hacer como si no se hubiera dado cuenta.

Aunque lssabela y Sergio quisieron tocar el tema con total normalidad, sus hijas aseguran que para ellas no es relevante saber si aún tienen encendida la llama de la pasión, pues prefieren no tener detalles ni saber si sus padres tienen intimidad o no.

Finalmente tanto Issabela Camil como Sergio Mayer dijeron estar dispuestos a seguir tocando el tema de la sexualidad con sus hijas ya que desean que siempre estén informadas sobre todo lo que ocurre con sus cuerpos.