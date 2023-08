Las fobias más extrañas de los famosos de Hollywood que te sorprenderán

Los insectos, los payasos, las aves, los huecos múltiples, la oscuridad y hasta los cuartos cerrados, son algunas de las razones que le generan fobia a los famosos de Hollywood. Algunos artistas sorprenden por lo extraño que puede ser su temor, otros suenan muy curiosos y hasta graciosos.

Pero esto resulta normal, ya que ellos sufren de este trastorno de salud emocional o psicológico como cualquier otra persona, dado que por ese momento el miedo es intenso y en muchas ocasiones paralizantes. Te voy a contar las fobias de algunos famosos de Hollywood que seguramente tú no sabías.

1. Johnny Depp sufre de coulrofobia

Johnny Depp le tiene miedo a los payasos. | Crédito: Archivo.

El actor de “Piratas del Caribe” sufre de coulrofobia, esto es miedo irracional a los payasos. “No sé si por la cara pintada o por la falsa sonrisa. Son espeluznantes. Siempre parecen estar al acecho, como si debajo de esa apariencia se escondiera un demonio”, contó en una entrevista.

Seguro que no pudo ver 'It'. Además, Johnny Depp decidió enfrentar este trastorno cuando le tocó interpretar al sombrerero loco de la película "Alicia en el país de las maravillas" y, sin duda, le fue muy bien. Sin embargo, esto no hizo que deje de tenerle miedo a los payasos.

2. Scarlett Johansson sufre de ornitofobia

Johansson le tiene terror a las aves. | Crédito: Composición.

La actriz de Marvel tiene un miedo intenso hacia las aves. Scarlett Johansson relató en una entrevista que la pasó muy mal durante el rodaje de “Un lugar para soñar” - cuya trama ocurre en un parque zoológico -. Cada vez que le tocaba una escena con pavos reales, ella se paralizaba; sin embargo, como profesional que es, debía continuar.

3. Orlando Bloom sufre de zoofobia

Orlando Bloom tiene fobia a los cerdos. | Crédito: Composición.

El esposo de Katy Perry le tiene un terror a los cerdos. Su fobia ha hecho que cada vez que graba una nueva producción y haya animales involucrados, la pase realmente mal. Algunos especialistas han hablado sobre esta fobia que tiene Orlando Bloom y aseguran que este temor se da por las malas experiencias infantiles, generalmente.

4. Greeicy Rendon sufre de tripofobia

Greeicy y su fobia a los multiples huecos. | Crédito: Composición.

La cantante colombiana le da mucha repulsión ver un patrón de agujeros juntos. Esta condición se llama tripofobia y cuando la novia de Mike Bahía se topa con sitios o superficies con agujeros, le impacta tanto que inmediatamente siente que todo el cuerpo le comienza a picar.

5. Klhoe Kardashian sufre de omfalofobia

Klhoe explicó que lo pasa muy mal a la hora de bañarse por su ombligo. | Crédito: Composición.

La hermana pequeña de las Kardashian confesó que le tiene mucho miedo a los ombligos. “No puedes tocar el mío y yo no quiero tocar el tuyo”, admitió. De hecho, Klhoe explicó que lo pasa muy mal a la hora de bañarse. “Cuando estoy en la ducha, uso guantes y grito cada vez que me lavo el ombligo”.

