"No soy un ejemplo": Wendy Guevara responde de forma contundente a las críticas

Wendy Guevara le volvió a hacer frente a la ola de críticas que ha recibido en las últimas semanas debido a su polémica vida personal. La ganadora de La Casa de los Famosos México destacó que" no es un ejemplo" para la sociedad, pero si recalcó que es un reflejo de lo que muchas personas de la comunidad LGBTTTIQA+ ha vivido. Es así como la influencer nuevamente le responde a las personas que la han juzgado después de llevarse el premio del reality show de Televisa.

A pesar de que es aún es muy querida por el público debido a la personalidad divertida y a su historia de vida, no se ha salvado de los comentarios negativos, sobre todo por su polémica relación con Marlon Colmenarez, uno de sus mejores amigos, y porque supuestamente no representa a la comunidad tras, como afirmó la influencer Charlotte Lascurain, con la que tuvo una pequeña discusión en redes sociales.

La influencer ha recibido algunas críticas por su vida personal IG @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara responde a las críticas

Ante la serie de señalamientos y críticas, Wendy Guevara aprovechó un encuentro con la prensa para aclarar que ella no considera que es un ejemplo para la sociedad, por lo que pidió que no enfoquen en su vida privada. No obstante, destacó que sí es un "reflejo" de lo que viven algunos integrantes de la comunidad, que también han sufrido discriminación y han tenido una vida llena de restos al igual que ella.

"Yo no soy un ejemplo, yo se que mucha gente así lo ve. Yo creo que soy un reflejo de la vida de muchas personas que nos ha pasado, principalmente a la comunidad gay y la comunidad trans", destacó en un video publicado en la cuenta de TikTok del periodista Omar García, a quien también le dijo que le gustaría que la gente de enfocara más en lo que logró, ya que prueba de que los miembros de este sector de la población pueden hacer muchas cosas.

"Se visualiza esto de que la comunidad gay también podemos hacer muchas cosas, podemos hacer todo esto muy bien, y no que se enfoquen en mi vida personal. Yo se que mi vida personal, pues sí a la gente le gusta y todo y está chingón, pero hay que verle el lado bueno. Lo que está pasando bueno es que aquí se están abriendo más las puertas a la comunidad gay y a la comunidad trans que hemos sido siempre muy violentados y nos han corrompido mucho", señaló.

Debido a que ganó La Casa de los Famosos México, la popularidad de Wendy Guevara ha crecido y ahora es considerada toda una celebridad, por esa razón los millones de fans que acumuló a lo largo de su participación del reality van a sus redes sociales para estar pendiente de cada detalle de lo que hace. Sin embargo, algunas actitudes o amistades no son del agrado de todos, por lo que genera críticas a su forma de vida.