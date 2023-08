¡Manga gástrica! el secreto de Luis Miguel para lucir delgado, su cirujano no lo confirmó

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha causado mucha controversia, pues algunos aseguran que el cantante ha utilizado dobles para sus presentaciones, ya que dicen que no luce igual, pues en los últimos meses se le ha visto mucho más delgado, por lo que evidentemente sus facciones lucen un tanto distintas.

Y es que, el tema del peso en Luis Miguel siempre ha sido tema de conversación, sin embargo, se acaba de destapar que el intérprete de “La Incondicional”, efectivamente no utiliza dobles, solo que luce mucho más delgado debido a una cirugía que se realizó hace poco más de un año.

¿Luis Miguel utilizó dobles?

¿Qué cirugía se realizó Luis Miguel?

De acuerdo con el Cirujano Cristian Pérez Latorre quien fue entrevistado por Elisa Beristain y Javier Ceriani, titulares de Chisme No Like, Luis Miguel no se operó por estética sino para tener una mejor calidad de vida.

La cirugía a la que se sometió se llama “gastric sleeve” que consiste en que “se corta una porción del estómago, casi la mitad y se unen directamente al intestino delgado…” , así lo explicó el experto durante la entrevista.

“En el caso de Luis Miguel esa cirugía no se realizó solamente por el exceso de peso, por que ese tipo de cirugía tienen otras indicaciones como por ejemplo, tratar de bajar la diabetes en un paciente con diabetes tipo 2 que es la adquirida por comer o tomar demasiado, bajar los niveles de presión arterial, es decir, darle al paciente una mejor calidad de vida”, dijo el Cirujano Cristian Pérez

El cantante se sometió a una cirugía para mejorar su salud.

Además el experto en salud dejó claro que aunque tanto él como Luis Miguel no querían que se filtró la información de esta cirugía, finalmente confirma que fue él y su equipo de cirugía quienes estuvieron a cargo de dicha intervención quirúrgica.

"Todo mi equipo de cirugía estuvo a disposición de la cirugía de banda gástrica, sí lo operamos... esa información se filtró... fue más porque el paciente tenía que mejorar su estado sistémico, presión arterial, glucosa y de más", mencionó.

¿Por qué Luis Miguel estuvo en el hospital en Chile?

En los últimos días, la salud de “El Sol” ha sido un tema que ha causado gran preocupación a sus fanáticos y gente que está al pendiente del cantante, por lo que se ha rumoreado mucho sobre si el cantante se encuentra bien.

Ante esto, Pérez Latorre reveló que todos los pacientes que se someten a un ‘gastric sleeve’ deben inyectarse de por vida vitamina B12, pues es algo que necesitan para que todo su sistema funcione correctamente, pero a Luis Miguel se le olvidó hacerlo, lo que lo llevó a visitar al hospital en Chile.

La salud del cantante ha preocupado.

"La indicación fue que se acercara a la clínica para que se la inyectaran, entonces en Chile le inyectaron la vitamina B12 y ahí pasó el problema", dijo el cirujano

Al saber esta información Ceriani cuestionó al doctor sobre si la falta de la vitamina B12 tiene que ver directamente con la voz y el desempeño del cantante en su regreso a los escenarios, a lo que Pérez Latorre aseguró que sí, pues la falta de esta vitamina influyen en los músculos, siendo las cuerdas vocales parte de éstos.

El cantante sigue en rcuperación.

"Las cuerdas vocales son músculos y pasan nervios por ahí, al faltar vitamina B12, que actúa a nivel sistema nervioso, no mandó la información en el músculo del vibrato de las cuerdas vocales, entonces se le vio fatigado y débil", explicó Pérez La torre

Finalmente, el cirujano que operó a Luis Miguel reveló que aunque el cantante se realizó dicho procedimiento hace aproximadamente 1 año 3 meses, “El Sol” sigue en recuperación, misma que se hace un poco más lenta debido al desgaste físico que ha tenido últimamente debido a la extensa gira que realiza, además Pérez Latorre dejó claro que si el cantante sigue con los cuidados correspondientes el cantante no tendrá ningún problema en cumplir con cada una de las fechas anunciadas.